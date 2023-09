Csaknem 200 helyszínen várják a tudomány iránt érdeklődőket

Magyarországon először 17 évvel ezelőtt rendezték meg az eseményt, akkor a mostani program töredékével. Azóta hagyománnyá vált, hogy szeptember utolsó péntekén (és néhány éve szombatján is) a kutatóintézetek, egyetemek, könyvtárak, levéltárak, múzeumok, hatósági laboratóriumok nyitják meg kapujukat a nagyközönség előtt.

Az Európai Unió Marie Skłodowska-Curie kezdeményezésére szervezett eseménysorozat célja, hogy közelebb hozza a nagyközönséghez a tudományos kutatást és a kutatókat, egyben Európa-szerte támogassa a kiváló kutatási projekteket, és felkeltse a fiatalok érdeklődését a tudományos kutatói pálya iránt, valamint bemutassa a kutatók munkájának a mindennapi életre gyakorolt hatását.

A technológiai fejlődés egyre több munkahelyet kínál, viszont egyre kevesebben érdeklődnek a háttere iránt. Erre a kihívásra ad választ az innovációs lánc minden elemét bemutató Kutatók Éjszakája, amely igen fontos megjelenési lehetőség a hazai fejlesztői szférának a legkisebbektől a legnagyobbakig. Az országos rendezvény elősegíti az oktatási intézmények és a gyakorlati helyet biztosító vállalatok együttműködése által a tudományban, technológiában, mérnöki munkában és matematikában rejlő sokszínű lehetőségek felfedezését és a mindennapjainkat befolyásoló folyamatok megértését.

A Magyar Nemzeti Múzeum idén két helyszínen is várja a látogatókat: múzeum főépületében és a Nemzeti Régészeti Intézetének Daróczi úti telephelyén tárlatvezetésekkel, előadásokkal, szakmai bemutatóval várják a látogatókat szeptember 29-én.

A fiatalabbaknak délelőtt többek között kincskereső programmal, diák-tárlatvezetéssel és archaeozoológiai bemutatóval készül a múzeum, a felnőtteket pedig Campona-butik címmel római kori viseletek bemutatójával, régészeti előadásokkal és kulisszák mögötti és kurátori tárlatvezetésekkel várják az Éremtárban, a Történeti Képcsarnokban, a Római Kőtárban és a Seuzo kincsnél – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott szerdai közleményében.

Mint írják, a rendezvényen a koronázási palástként ismert, István király miseruhájának rejtett dimenzióiról is szó lesz, valamint a látogatók megismerhetik többek között a pattintott kőeszközök készítésének technikáit.

Több tucat előadással várja az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetem szeptember 29-én. A délutáni megnyitót követően többek között mezőgazdasági, fizikai és kémia-előadások lesznek hallhatók, de laborkísérleteken, interaktív repüléstechnikai bemutatón és hegesztő-szimulátorozáson is részt vehetnek majd a látogatók – közölték a szervezők az MTI-hez eljuttatott közleményükben.

Lesznek előadások antropológiai érdekességekről, a mezőgazdaságban használt távérzékelési módszerekről és a mikroműanyagokról is, emellett a látogatók azt is megtudhatják, hogyan érettségizne a ChatGPT programozásból, de akár saját okoseszközt is készíthetnek.

A testnevelési intézet épületeiben fittségi állapotfelmérésen, egészségügyi szűréseken és vitaminszint-mérésen, valamint mentőautó- és terápiáskutya-bemutatón is részt vehetnek az érdeklődők.

A programok közül helyszínek szerint is válogathatnak.