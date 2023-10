Mérnöki csodák Finnországtól Las Vegasig

Vadonatúj sorozatában lélegzetelállító Föld körüli utazásra hívja nézőit a National Geographic. „Vajon létezik-e lehetetlen korunk mérnökei számára?” – teszi fel a kérdést Daniel Ashville műsorvezető, és az izgalmas epizódokat elnézve úgy tűnik, hogy a válasz: Nem!

A rendhagyó hatrészes szériában Daniel Ashville a világ leglenyűgözőbb mérnöki alkotásainak születésébe enged bepillantást, alapjaiban megváltoztatva a lehetetlennel és az emberi kreativitás határaival kapcsolatos elképzeléseinket. A világ leghatalmasabb óceánjárójától – a Finnországban épülő The Icon of the Seas-től – az Olaszországot és Ausztriát az Alpok alatt összekötő Brenner-alagútig valamennyi epizódban egy-egy olyan mérnöki csodával találkozunk, melyek megvalósulásáról néhány évtizede még álmodni se mertünk – és amelyek még ma, a legmodernebb 21. századi technológiák mellett is valószínűtlen bravúrnak számítanak.

Tanúi lehetünk a világ leghatalmasabb gömb alakú épülete – a Las Vegas-i MSG Sphere – szédítő kivitelezési munkálatainak, valamint Kaliforniába, a csodálatos Intuit Dome-hoz is ellátogatunk, mely a LA Clippers kosárlabdacsapatának otthona lesz az elkészülte után. Az 5. részben Dél-Afrikába utazunk, ahol egy lenyűgöző kábelhíd épül a Msikaba folyó szakadékos völgye felett, majd, visszatérve Kaliforniába, közelről figyelhetjük a világ egyik leghatalmasabb és legmerészebb repülő szerkezete, a Pathfinder 1 léghajó építési munkálatait.

A sorozat műsorvezetője, Daniel Ashville a televíziózás területén ugyan újoncnak számít, az építés világában azonban – egy sikeres vállalatbirodalom létrehozójaként és aktív működtetőjeként – annál otthonosabban mozog. Daniel lelkesedik mindenért, ami az építéssel és a mérnöki tudományokkal kapcsolatos, s rajongása – karizmatikus személyiségének köszönhetően – a nézőkre is átragad. Gyakorlatias hozzáállásából adódóan maga is bekapcsolódik a sorozatban bemutatott mérnöki csodák kivitelezési munkálataiba, látványosan bizonyítva, hogy a lehetetlen olykor valóban lehetséges az emberi elme zsenialitásának és korunk bámulatos technológiai megoldásainak köszönhetően.

„Mindig szilárdan hittem benne, hogy az építés világában nincsenek határok, hogy bármit megvalósíthatunk” – mondja Daniel Ashville, Nagy-Britannia egyik legtapasztaltabb építőipari szakembere. „A Megépíteni a lehetetlent tisztelgés az emberi zsenialitás és a mérnökök a határok kitolásáért végzett kitartó erőfeszítései előtt. Izgatottam várom, hogy magammal vihessem a nézőket erre a lélegzetelállító utazásra, és bebizonyítsam, hogy kitartással, kemény munkával és egy kis vakmerőséggel a lehetetlen is lehetségessé tehető.”

Daniel Ashville 2020-ban útnak indította népszerű YouTube-csatornáját, izgalmas bepillantást engedve az életébe a nagyközönség számára. Tömegeket vonzó, ma már kétmilliós összmegtekintésnél járó posztjai, karizmatikus személyisége és mély szakmai tudása a National Geographic érdeklődését is felkeltették; elkötelezettségét és szenvedélyességét felismerve a televíziós csatorna saját műsort ajánlott fel számára, így született meg a világ leglenyűgözőbb mérnöki alkotásait bemutató Megépíteni a lehetetlent című hatrészes széria.

Az epizódok tartalmából

Luxus-óceánjáró

Daniel Ashville egy finn hajógyárba látogat, ahol a mérnökök és kivitelezők a világ legnagyobb luxus-óceánjárója építésén dolgoznak. A Royal Caribbean új óriásjárművén az ún. „AquaDome” jelenti majd a koronát, melyben bárok, éttermek és egyéb szórakoztató létesítmények kapnak helyet – már amennyiben a szakembereknek speciális daruk segítségével sikerül a helyére emelniük a súlyos szerkezetet…

Alagút az Alpok alatt

Az Alpok gyomrában egy igazi mérnöki csoda van születőben: a világ egyik leghosszabb vasúti alagútja, mely Ausztriát és Olaszországot köti majd össze a föld alatt. Vajon hogyan készül egy efféle bravúros alkotás, milyen technológiai megoldásokra van szükség a biztonságos megépítéséhez? A látványos epizódban Daniel Ashville erre keres választ a helyszínen – és ha már ott van, sziklát robbant dinamittal, sőt, az alagútfúró berendezés irányítását is átveszi egy időre.

Las Vegas óriásgömbje

Las Vegas a fények és a lenyűgöző mérnöki alkotások otthona, és a kínálat most tovább bővül: a Madison Square Garden vadonatúj, gömböt formázó épülete nemcsak az alakja miatt lesz egyedülálló, de azért is, mert a homlokzatát borító ledfalaknak köszönhetően a közönség nemcsak belülről, de akár kívülről is élvezheti majd az előadásokat. Az izgalmas epizódban Daniel Ashville legyőzi a félelmét, és csatlakozik a szédítő magasságban dolgozó szakemberekhez…

Híd a Msikaba folyón

A dél-afrikai Msikaba folyó szakadékvölgye önmagában is lélegzetelállító látvány – hát még milyen egyedülálló lesz, amikor elkészül felette a kontinens egyik leghosszabb ferdekábeles hídja! Az epizódban Daniel Ashville-lel közvetlen közelről figyelhetjük a lenyűgöző – és nem éppen veszélytelen – kivitelezési munkálatokat, melyek egyik kulcsmozzanataként az építők a szakadékvölgy két peremén a helyükre állítják a 12 ezer tonnás hídpályát tartó pilonokat. Vajon sikerül hőseinknek a lehetetlen?

Léghajó a jövőbe

Miután a Hindenburg 1937 májusában az amerikai Lakehurst felett kigyulladt és 35 ember halálát okozva teljesen megsemmisült, sokáig úgy tűnt, vége a nagy méretű léghajók korának. Most, több mint nyolc évtizeddel a tragédia után, változni látszik a helyzet: a Szilícium-völgyben egy bátor tervezőcsapat elhatározta, hogy megalkot egy gigantikus léghajót, mely alapjaiban újítja meg a légi utazást. Vajon mindez csak álom, vagy az elszánt mérnököknek valóban sikerül a lehetetlen? Az epizódban Daniel Ashville maga is csatlakozik a 28 tonnás, 122 méter hosszú Pathfinder 1-on dolgozó csapathoz.

