Vadonatúj évaddal folytatódik a National Geographic Emmy-díjas sorozata

Az Emmy-díjas széria történetében most először nem egy, hanem két legendás zseni, Dr. Martin Luther King, Jr. és Malcolm X, áll a középpontban, valamint kettejük jelentősen eltérő, sőt, egymással rivalizáló filozófiája, melyek megkerülhetetlen szerepet játszottak az amerikai polgárjogi mozgalom sikerében. A nyolc epizódból álló sorozat első két része február 3-án 21:00 és 22:00 órakor látható a National Geographic csatornán, melyeket minden héten szombaton új epizód követ.

A sorozat Martin Luther King, Jr. és Malcolm X életét a fiatal éveiktől kezdve követi nyomon, melyek mindkettőjük esetében szigorú apák és mély sebet ejtő igazságtalanságok árnyékában teltek, egészen az identitásuk megtalálásáig és a polgárjogi harcosi kiteljesedésükig, a vágyott társadalmi változások motorjaivá válásáig. A két személyiség története nagyjából párhuzamos, gyerekkoruk és fiatalkori élményeik azonban erősen különbözőek. Míg King a Boston University-n végezte felsőfokú tanulmányait és találta meg a hangját, Malcolm X a klánok erőszakos világában szocializálódott, bűnöző életmódja miatt a börtönt is megjárta, és életcélját végül az Iszlám Nemzet nevű vallási-politikai szervezet hatására fogalmazta meg. A két erősen különböző gyökerű polgárjogi harcos végül egyazon mozgalom elindítója lett.

A „Géniusz: Martin Luther King, Jr. és Malcolm X” a két ikonikus egyéniséget egyúttal magánemberként (férjként, apaként, testvérként és fiúként) is bemutatja, így a feleségeiket, Coretta Scott Kinget és Betty Shabazz-t is közelről megismerjük. Őket sokszor jelentéktelen mellékszereplőkként ábrázolják, ez azonban, amint a sorozatból is kitűnik, távol áll a valóságtól: Coretta és Betty a mozgalom fontos, Kingékkel egyenértékű szereplői voltak. Az epizódok a nagy történelmi tettek és események közötti időszakokat is megmutatják a szereplők vívódásaival, kétségeivel és nehéz döntéseivel együtt, amellett, miként egyensúlyozott folyamatosan King és Malcolm X közszereplő és magánember között. Bár a két géniusz csak egy alkalommal találkozott személyesen és gyakran bírálták egymás nézeteit, egyikük se lehetett volna sikeres a másik nélkül.

Aaron Pierre, aki Malcolm X szerepét játszotta Forrás: National Geographic/Josh Stringe

A GÉNIUSZ c. sorozat évadai zseniális újítók és alkotók történeteit mutatják be, nem csupán a művészeti, tudományos vagy épp politikai eredményeire, de a változékony, szenvedélyes és összetett személyes kapcsolataira is kitérve. Az első – a National Geographic által 2017-ben műsorra tűzött – évad Albert Einstein életét mutatta be Geoffrey Rush főszereplésével. A GÉNIUSZ: EINSTEIN c. alkotást tíz kategóriában jelölték Emmy-díjra, valamint – Geoffrey Rush jóvoltából – Golden Globe®- és SAG-jelölésekkel is büszkélkedhet. A GÉNIUSZ: PICASSO c. következő évad – címszerepben Antonio Banderas-szal – jórészt megismételte elődje sikereit, hét kategóriában jelölték Emmy-díjra, melyekből kettőt meg is nyert, valamint, Banderas révén, Golden Globe®- és SAG-jelöléseket is begyűjtött. A harmadikként bemutatott GÉNIUSZ: ARETHA c. sorozat, melyben Cynthia Erivót láthattuk főszerepben, az elmúlt két év legnézettebb műsora lett a National Geographic-en; a soul királynőjének megszemélyesítéséért a színésznő Emmy-, Critics Choice- és Golden Globe-jelöléseket is kapott.

A nyolc epizódból álló sorozat első két része február 3-án 21:00 és 22:00 órakor látható a National Geographic csatornán, melyet minden héten szombaton új epizód követ.