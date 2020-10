Átalakul a ragadozók étrendje az ember közelében

A Wisconsini Madisoni Egyetem Jon Pauli által vezetett csapata arra jutott, hogy az emberek közelében élő ragadozók akár táplálékuk több mint felét is fajunkhoz köthető forrásokból szerezhetik be – számol be a Phys.org. A szakértők szerint ez komoly ökológiai hatásokkal járhat.

A kutatók a Nagy-tavak vidékén vizsgálták számos ragadozó állat étrendjét, ehhez csont- és szőrmintákat gyűjtöttek be elzárt, természetes területekről és városok környékéről. A mintákon aztán izotópvizsgálatot végeztek, így következtettek arra, hogy mit evett az adott élőlény. Az eredmények azt mutatták, hogy egy ragadozó minél közelebb él az emberekhez, annál több hozzánk köthető táplálékot fogyaszt.

A kutatók attól tartanak, hogy a jelenség növelheti az élőlények közötti versenyt, és a ragadozó-ragadozó, illetve a ragadozó-préda kapcsolatokat is befolyásolhatja. Azt egyelőre nem tudni, hogy ez pontosan miként is hathat az ökoszisztémára.

A leginkább befolyásolt régiókban a ragadozók étrendjét átlagosan 25 százalékban emberi eredetű táplálékok alkották. A fajok között is észleltek eltéréseket, a vörös hiúz például kevés, míg a prérifarkas igen sok táplálékhoz jutott hozzá emberi forrásból. Az eredmények azt is felfedték, hogy egy állat minél inkább támaszkodik a tőlünk beszerezhető élelemre, annál inkább nagyobb az átfedés a táplálkozásban a többi ragadozóval. Ez azt jelenti, hogy a korábban más zsákmányokra specializálódott élőlények is egymás vetélytársaivá válhatnak. További problémát jelent, hogy az emberek közelében a ragadozók komolyabb veszélynek vannak kitéve, például nagyobb eséllyel lövik ki őket.