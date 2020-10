Fürkészdarazsat neveztek el a koronavírus-járványról

A darázs, négy másik, szintén most leírt társával együtt legnagyobb részben bogarakat parazitáló valódi fürkészek közé tartozik, a Tersilochinae nem mexikói képviselőit egyetlen kivétellel azonban csak a 21. században fedezték fel. Az elmúlt két évtizedben felgyorsult ugyan az eddig ismeretlen fajok leírása és vizsgálata, azonban még mindig vannak újdonságok. A Tamaulipasi Autonóm Egyetem és az Orosz Tudományos Akadémia szentpétervári Zoológiai Intézetének kutatói most öt új fajjal gazdagították Mexikó fürkészdarázs-faunáját, és további számos faj esetében pontosították azok korábbi leírásait, a kutatástról a Zookeys szakfolyóiratban számoltak be.

A Stetanthyx covida nevet kapott apró állatka mindössze 3,5mm hosszú, ehhez még hozzáadódik persze a fürkészekre jellemző tojócső, ami a nevezett darázs esetében teljes hosszában kissé felfelé ívelt, és 2,5mm hosszú. A faj onnan kapta a nevét, hogy akkor írták le a tudomány számára, amikor bolygónk számtalan országában (így Mexikóban is) karantént rendeltek el a covid-19 járvány kitörésekor, a kutatók szerették volna, ha valahogyan megörökíthetik ennek a rendkívüli esztendőnek a főszereplőjét az állat nevében.

Az állatka alapszíne fényes fekete, azonban a lábai és a tojócsöve sárgák. Meglehetősen gyakori, elterjedt fajról van szó, Mexikó hét tartományában, és a szomszédos Guatemalában is él.

A koronavírus-járványról elnevezett fürkészdarázs tojócsöve. Forrás: Zookeys

A valódi fürkészdarazsak (Ichneumonidae) igen fajgazdag család, világszerte több mint 25 000 fajból áll. 2019 nyarán, egy ezen darázscsalád szakértőiből álló kutatócsoport azt kezdeményezte, hogy a családot hívják ezután Darwin-darazsaknak, mivel Darwint e darazsak emberi mércével különösen kegyetlen életmódja győzte meg arról, hogy nem lehetett minden élőlény egy jóságos isten teremtménye. Egy Asa Grayhez szóló levélben ezt írta Darwin: „Nem tudom magamat meggyőzni arról, hogy egy jóindulatú és mindenható isten szándékosan teremtette volna az Ichneumonidae családot, azzal a kifejezett akarattal, hogy ezek a lények élő hernyók testében növekedve táplálkozzanak”.

A kutatócsoport azért szeretné, ha ilyen ismert személy utáni közkeletű nevet kapnának e darazsak, mert ökológiai fontosságuk ellenére túl kevés fiatal kutató választja őket, és vészesen fogynak a specialista szakemberek, akik a további kutatásokat előmozdíthatnák.