Felfújható dingóriasztók

A dingók évente kb. 60 millió dollár kárt okoznak az ausztrál háziállatok állományában, de a kempingezők között is problémás a megjelenésük. Az ausztrál CQ Egyetem szakembere, Dr. Bradley Smith vezetésével érdekes kísérletsorozatot végeztek arról, hogy miként lehet pusztítás nélkül megoldani a dingó-ember konfliktusokat.

A kutatók a felfújható, emberszerű reklámfigurával sikeresen elijesztettek a fogságban felnevelt (nem szelíd) dingókat, a figura légies tánca láttán a kutyák nem merték megközelíteni az eleségüket. Ez a siker reményt ad arra, hogy az ember és a dingó képes lehet problémamentesen élni egymás közelében anélkül, hogy a dingókat irtani kellene. A kutatásról a Pacific Conservation Biology szakfolyóirat számolt be.

„Azért működőképes a módszer, mert a dingók alapvetően tartanak az embertől és minden újdonságtól. Ez az eszköz pedig elég ijesztő, kiszámíthatatlan mozdulatokat tesz. A későbbiekben megpróbáljuk fényekkel, hangokkal és szagokkal is kiegészíteni a működését” – mondta Dr. Smith. A kutatók szeretnének eltérni a leginkább csak a dingók irtásán alapuló védekezési módszerektől, s bebizonyítani, hogy megoldható a békés egymás mellett élés.

Dr. Smith elmondta, hogy egy kis erőfeszítéssel innovatív, nem halálos módszerekkel lehet a dingó-problémát megoldani, ez a proléma egyaránt érinti az állattartókat, a kempingezőket és a bányászokat, vagyis mindazokat, akiknél a dingók megjelenése kimondottan káros, veszélyes, vagy zavaró.

„Az eszköz azért különösen izgalmas, mivel igen hatékony. Nemcsak idegenkedtek tőle a dingók, hanem messziről megkerülni se tudták. Emellett megszokni se lehet a váratlan mozdulatai miatt, ez pedig igen jelentős tényező a nem halálos dingóriasztási módszerek között” – magyarázta Dr. Smith. A vizsgálatok szerint háromnegyedével csökkent az élelmet megközelítő dingók száma, ha a felfújható figura riasztotta el őket.

A módszert eztán majd vadon élő dingók körében is tesztelni kell, hiszen csak akkor jelenthet valódi megoldást, ha a valós körülmények közt is képes megóvni a háziállat-állományt. Bár jelenleg igencsak reményteli megoldásnak tűnik, a további vizsgálatok fogják eldönteni, hogy beépülhet-e a mindennapi gyakorlatba, igazi hatékonyságát majd csak ez fogja bizonyítani.