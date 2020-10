2020. október asztrofotója: Barangolás az Orionban

A hosszúra nyúló téli éjszakák közeledtével az Orion is egyre magasabbra kerül majd az égbolton. Hődör Gábor egy nagy látómezejű asztofotó és egy videó segítségével mutatja be, hogy miért érdemes felkeresnünk. A terület fotózásának projektjét az alábbiakban olvashatjuk.

„Az alábbi fotómon a csillagkép könnyen felismerhető része, az Orion öve és környezetének mély-ég objektumai láthatóak. 2019 nyarán vásároltam egy régi orosz Jupiter objektívet, és már akkor vártam, hogy az Orion vidékét feltérképezhessem ezzel a remek látómezővel. A 135 mm-es gyújtótávolságot szerintem ennek a témának találták ki! Az említett konstelláció tele van izgalmasabbnál izgalmasabb mély-ég objektumokkal. Itt található a megunhatatlan Orion-köd, a Lófej-köd, a Láng-köd, valamint a kép szélére még éppen belefért a Messier 78 kódszámú reflexiós köd is. Korábban fényképeztem mindegyiket távcsővel is, de most egy nagyobb átfogású képen egyszerre meg tudtam jeleníteni az egész területet.

Technikai adatok: Canon EOS 1100D asztrokamera, Astronomik UV/IR szűrő, Jupiter 135mm objektív, StarAdventurer mechanika, 99 x 120s expozíció, ISO 1600 érzékenység, 2019. 11. 24-én.

Forrás: Hődör Gábor

Mivel minden objektumról készítettem már részletesebb képet is, így adta magát a lehetőség, hogy összeállítsam az egészet egyetlen videóban, egyfajta virtuális barangolásként az Orion csillagképben. A film anyagának rögzítéséhez több évre volt szükségem: 2016 és 2020 között készült képeimet dolgoztam fel három különböző kamerát, két távcsövet és három objektívet alkalmazva.”