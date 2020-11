Ezek lettek 2020 magyar természetfotói

Potyó Imre nyerte idén Az Év Természetfotósa címet, míg Az év természetfotója díjat Pintér Csaba Légivadász című képéért ítélték oda a Lenergy – Az Év Természetfotósa 2020 pályázaton. MTI.

A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége 28. alkalommal írta ki Magyarország és Közép-Európa legrangosabb természetfotós pályázatát. A verseny története során idén érkezett a legtöbb kép: 4114 darab, ezeket 241 fotós nyújtotta be – az utolsó fordulóban 111 felvétel versenyzett. A díjakat 2020. november 3-án, egy online eseményen adták át, a Magyar Természettudományi Múzeumban pedig megnyílt a legjobb képekből álló kiállítás. Emellett a döntős fotókból összeállított, Az év természetfotói – Magyarország 2020 című kötetet is bemutatták, amely idén is magyarul, illetve angolul jelent meg.

Fáth Péter, a naturArt elnöke szerint az idei kiírás hozta talán a legmagasabb színvonalú mezőnyt a verseny hosszú történetében: az utolsó előtti körben szereplő mintegy 400 kép mindegyike alkalmas volt a kiállításra. Hasonló véleményen van Dr. Kalotás Zsolt, a zsűri elnöke is: „Több, mint két évtizede veszek részt a naturArt – Az Év Természetfotósa pályázatra beérkezett képek zsűrizésében, és az ott szerzett tapasztalataim alapján, valamint zsűritársaim velem megegyező véleményét is tolmácsolva bízvást állíthatom, hogy a 2020. évi pályázatra beérkezett fotóanyag minden eddiginél színvonalasabb” – mondta.

A héttagú zsűri most még nehezebb helyzetben volt, ám a képek szakmai elemzése után kiválasztotta a 63 szerző 111 falra kerülő képét, majd ezek közül a díjazott alkotásokat; Az év természetfotósa címet elnyerő Potyó Imre kilenc képe szerepel a legjobbak között.

A bolharák univerzuma

Fotó: Potyó Imre

Pintér Csaba Légivadász című felvétele lett Az év természetfotója. A kép egy megismételhetetlen akciófotó, amelyen egy karvaly éppen elejt egy citromsármányt.

Fotó: Pintér Csaba

Az év ifjú természetfotósa 2020-ban is Koncz-Bisztricz Tamás lett, aki igen meggyőző portfóliót állított össze.

Ürge a tavaszi havazásban

Fotó: Koncz-Bisztricz Tamás

Az ifjúsági kategória élén Sztrehárszki Lili végzett. Fáth Péter szerint a fiatal fotós egy nagyon szellemes képpel tudott nyerni.

Fotó: Sztrehárszki Lili

A Kezünkben a Föld kategóriát Gergely József, A madarak viselkedése kategóriát Hantai Péter, Az emlősök viselkedése kategóriát pedig Berendi Tibor nyerte.

Fotó: Gergely József

Az állatok viselkedése kategória legjobbja Botos Éva lett, Az állatok és környezetük kategóriában Potyó Imre végzett az első helyen, míg Az állatok szemtől szemben kategória győztesének Marchart Pált választották.

Fotó: Botos Éva

Jantyik Tibor készítette idén a Növények és gombák kategória első díjas felvételét, a Kompozíció, forma és kísérletezés kategóriát Török János nyerte, a Tájak kategóriában pedig Németh Tamás aratott győzelmet.

Fotó: Jantyik Tibor

Az Élet a vízfelszín alatt kategória élén Előd László végzett; a Napnyugtától napkeltéig kategória legjobbja Horváth Zsolt, a Fekete-fehér természetfotók kategória első helyezettje Berényi Zsolt lett, míg A természet és a fenntartható energiatermelés kapcsolata kategóriában Radisics Milán képének ítélték az első díjat.

Fotó: Előd László

A naturArt elnöke kiemelte, hogy a pályázat 14 kategóriájában idén 14 fotós végzett az első helyen, ami bizonyítja a magyar természetfotós mezőny erejét.