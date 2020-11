Ázsiai óriás lódarazsak fészkét találták meg az Egyesült Államokban

Az ázsiai óriás lódarázs betolakodó fajnak számít Észak-Amerika nyugati partvidékén. A Japánban és Dél-Koreában honos méretes rovarok komoly fenyegetést jelentenek a háziméhekre: mindössze néhány óra alatt egész kolóniákat képesek lemészárolni. Erős fullánkjuk és mérgük miatt lehetnek veszélyesek az emberre is – írja a BBC hírportálja.

„Úgy véljük, hogy további fészkek is vannak. Sosem lehetünk biztosak abban, hogy az összeset megtaláltuk” – mondta Sven-Erik Spichiger, Washington állam mezőgazdasági hivatalának kutatója egy sajtótájékoztatón.

A fészket október 24-én egy fából szedték ki Blaine-ben, közel a kanadai határhoz. A szakemberek először karanténba helyezték a 22 centiméter átmérőjű fészket és csak 24 óra elteltével nyitották fel.

Csaknem 500, a fejlődés különböző szakaszaiban lévő rovart számoltak össze odabent, köztük 112 dolgozót és majdnem 200 királynőt. A rovarokat elpusztították.

Spichiger szerint lehetséges, hogy néhány királynő még a fészek eltávolítása előtt kirepült, ugyanis a környéken három példányt is találtak a fészek elszállítása után.

A kutató ugyanakkor hangsúlyozta, „pont időben” érkeztek ahhoz, hogy megakadályozzák a királynők többségének kirajzását és hogy sikeres párosodást követően idővel új kolóniákat hozzanak létre.

Spichiger szerint a rovarok a nemzetközi kereskedelem révén kerülhettek a térségbe. „Soha nem fogjuk megtudni, hogyan érkeztek ide, lehet, hogy valamilyen járművön, faforgácsba vagy szalmabálákba rejtőzve” – jegyezte meg a kutató.

2019 decemberében a kanadai Vancouver-szigeten fedeztek fel és pusztítottak el egy fészket.

Spichiger szerint az ázsiai óriás lódarazsak „nem fogják levadászni és megölni az embert”, ám ha valaki belebotlik egy fészekbe, akkor „valószínűleg veszélyben” lesz az élete.

A washingtoni Smithsonian múzeum szerint évente nagyjából 40 ember halálát okozzák az óriás lódarazsak Ázsiában.