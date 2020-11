Hiába a vállalások, tovább pusztulnak az erdők

Minden korábbinál átfogóbban mérték fel, hogy miként halad az a globális erőfeszítés, melynek célja az erdőpusztulás visszaszorítása – számol be a Phys.org. Az eredmények ismét rámutatnak, hogy az infrastruktúrafejlesztés és a bányászat komoly szerepet játszik a trópusi erdők pusztulásában. A szakértők szerint az ipar a jövőben is komoly fenyegetést fog jelenteni ezeken a területeken.

Franziska Haupt, a Climate Focus berlini igazgatója és kollégái arra jutottak, hogy rengeteg olyan megaprojektet terveznek most is, amelyek Dél-Amerika, Délkelet-Ázsia és Közép-Afrika trópusi erdeit, gyakran elzárt, érintetlen térségeit fenyegetik. Haupt szerint az erdők, az erdei népcsoportok és a természet már most komoly veszélyben vannak, a fenyegetés pedig az infrastruktúra és a bányászat terjeszkedése miatt tovább nő. A csapat úgy véli, sok ilyen projekt sosem kapott volna zöld utat, ha az erdők valódi értékeit figyelembe veszik.

Hat évvel a New York-i erdővédelmi deklaráció megszületése után nem sikerült elérni a kitűzött célokat. A megállapodás lényege az volt, hogy 2020-ig jelentősen csökkentsék az erdőirtás mértékét, 2030-ra pedig meg is szüntessék.

A legsúlyosabban érintett régiók Amazónia, Indonézia, Pápua Új-Guinea, illetve a szubszaharai Afrika területén találhatóak. A probléma az, hogy az új infrastruktúrák, például az úthálózatok kialakításának hatásait még mindig nem mérik fel kellően, de a már működő bányák is komoly veszélyt jelentenek. Haupték szerint adataik azt mutatják, hogy a bányászat a világ legagresszívabb gazdasági szektora, messze a legtöbb környezeti konfliktus fűződik az ipar ezen részéhez.

Bár egyre több vállalat tesz ígéreteket a biodiverzitás védelmére, már jóval kevesebb cég fogalmaz meg konkrét célokat. A kutatók szerint ebben a döntéshozóknak is van felelőssége, a politikai akarat, a kapacitás és a stabilitás hiánya mind nehezítik a valódi fellépést. Sőt sok helyen a koronavírus-járványt, illetve annak gazdasági hatásait még ürügyként is használják a természet további kihasználásához.

A szakértők szerint tanulmányuk újabb bizonyíték arra, hogy azonnali és határozott fellépésre van szükség az ügyben.