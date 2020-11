Ritka parazitára bukkantak egy múzeumi cápa szájában

Egy, a Cymothoidae családba tartozó ritka parazita rákot azonosítottak egy múzeumi cápa szájában – számol be az EurekAlert. A mélytengeri halat a Kelet-kínai-tengerből fogták be, a felfedezés azt sugallja, hogy az élősködő a vártnál jóval gyakoribb. A család fajai halakra támadnak, a Cymothoidaenek olyan képviselője is van, amely elpusztítja a gazdatest nyelvét, majd elfoglalja annak helyét. A csoportba mintegy 300 faj tartozik, ezek az édesvízitől a tengerek mélyéig számos helyen előfordulnak.

Kavanisi Rjota és Dr. Ohasi Sinpej, a Hokkaidói Egyetem munkatársai az Elthusa splendida faj egyik képviselőjére bukkantak. Az állat rendkívül ritka, összesen öt példányt sikerült eddig befogni, illetve kategorizálni. Ezeket az egyedeket egy Dél-Brazília vizeiben befogott mélytengeri cápában találták meg 1981-ben, azóta egyetlen új egyedet sem azonosítottak.

A most vizsgált parazitát, illetve a cápát 2003 júniusában gyűjtötték be. A japán kutatók az élősködő morfológiai jellemzőit vetették össze az Elthusa splendida tulajdonságaival, és megállapították, hogy a ritka fajjal van dolguk. Genetikai elemezést nem folytattak a kategorizáláshoz, hiszen az első öt példányról nem állnak rendelkezésre genetikai adatok.

A rák felfedezése azt mutatja, hogy az élősködő a véltnél gyakoribb, és az élőhelye is igen kiterjedt. A szakértők úgy gondolják, hogy a faj gazdaállatai a tüskéscápák, a parazita pedig a kopoltyú helyett a szájat, egészen pontosan a szájpadlást támadja.