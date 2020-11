Szavazzunk a 2021-es év rovarára!

Az év rovara címet 2011 óta lehet elnyerni, és idén is három jelölt közül választhatunk a közönségszavazáson, amely 2020. december 6-án éjfélkor zárul.

Idén az utánzás, hasonlóság jegyében választották ki a jelölteket, az ékfoltos zengőlegyet, a kacsafarkú szendert, és a keleti rablópillét, a három fajról hosszabb ismertetést a Magyar Rovartani Társaság honlapján találhatunk.

Szavazatunkkal segítsük, hogy a három rovar valamelyike a 2021-es esztendőben kiemelt figyelmet kaphasson!

Keleti rablópille Forrás: inaturalist

A keleti rablópille (Libelloides macaronius) ritka, az évnek csak egy rövid, nyár középi, kánikulai időszakában megfigyelhető, ám sárga-fekete mintázatával annál látványosabb állat. Ritkasága miatt csak kevesen ismerhetik „személyesen”. Bár a neve és a külleme lepkének sejteti, mi sem áll távolabb az igazságtól! A recésszárnyúakhoz tartozik, rokonai például a jól ismert fátyolkák, ragadozó mind kifejlett állatként, mind lárvaként. Alapvetően a melegebb vidékeket, így a Mediterráneum térségét lakja, elterjedési területének északi határa hazánkra esik. Előfordulása szórványos, fokozottan védett, természetvédelmi értéke 100 000 forint.

Ékfoltos zengőlégy Forrás: inaturalist

Az ékfoltos zengőlégy (Episyrphus balteatus) a hazánkban honos közel 400 zengőlégy-faj közt az egyik leggyakoribb, küllemében, sárgás-fekete csíkozásával a darazsakra hasonlít, a rovarvilágban járatlanokat, és persze a ragadozóit rendre megtéveszti. Több módon is hasznot hajt az embernek: a kifejlett egyedek virágporral, nektárral táplálkozva beporzóként is közreműködnek, a lárváik pedig levéltetvek ádáz pusztítói, egyetlen lárva, fejlődése során, több száz tetűvel is végez.

Kacsafarkú szender Forrás: inaturalist

A kacsafarkú szender (Macroglossum stellatarum) sokak kedvence, a kolibrihez hasonlóan repülő lepke villámgyorsan változtat helyet, ám a megfelelő virág mellett megáll és lebeg, míg hosszú, kinyújtott pödörnyelvével a nektárt szívogatja. Lebegés, repülés közben láthatóvá válik hátulsó szárnya élénk narancsos-rozsdás színe, amelyet, ha a lepke valahol leszáll, észre sem veszünk. A „magyar kolibri” szaporodik is hazánkban, hernyói tápnövénye egy meglehetősen közönséges gaz, a galaj. A kifejlett lepke a kertekben gyakori vendég, ráadásul a szenderek többségével ellentétben nappali, kora reggeltől kora estig láthatjuk, néha még október végén is.