Mennyi vízre van szüksége egy elefántnak?

A legnagyobb szárazföldi állat akár a vadonban, akár állatkertben él, jelentős mennyiségű táplálékot és vizet igényel. De vajon mennyi pontosan az a vízmennyiség, ami egy nap alatt átmegy egy elefánt szervezetén? Egy amerikai kutatócsoport az Észak-Karolinai Állatkertben élő 2 hím és 3 nőstény afrikai elefánt segítségét vette igénybe a kérdés megválaszolására, az eredményeket pedig a Royal Society Open Science folyóirat közölte. A vízkörforgáson túl az állatok anyagcseréjét és testének összetételét is vizsgálták (háj és háj nélküli hús aránya), s mivel az állatkerti elefántok nagy többsége túlsúlyos, az eredmények segíthetnek az állatok számára kedvezőbb hatású étrend összeállításában.

Az elefántok a vizet nemcsak a normál élettani folyamatokhoz igénylik, hanem jól ismert, hogy azzal is hűtik magukat. A legnagyobb szárazföldi állatként minden más állatnál nagyobb vízigényűek, és az észszerű feltételezések szerint minél melegebb területen élnek, annál nagyobb ez a mennyiség. Csupán izzadás útján napi 22 liter vizet ad le egy elefánt, ha 18 Celsius-fokos környezetben él, és 100 litert, ha 35 Celsius-fokos a lakhelye. Mivel a víz létfontosságú az elefánt hőháztartása szempontjából, és persze számtalan élettani folyamatában is, ezért fontos megismerni, mi az optimális mennyiség, ami az állat számára szükséges, különböző körülmények közepette. A kutatók három éven keresztül végeztek rendszeres méréseket az elefántokon, ezen időszakban igen sokféle időjárási körülmény előfordult, beleértve a nagyon meleg napokat is.

Az eredmények alapján beigazolódott, hogy a nagy melegben sokkal több vizet használnak el az elefántok, feltehetően az olyan érzékelhetetlen vízveszteség útján, mint a bőrön keresztüli párolgás, vagy a lehelettel távozó pára.

Egy hűvös napon egy elefánt átlagosan 325 liter vizet forgatott át a testén, míg egy meleg napon átlag 427 literre nőtt a mennyiség.

A legnagyobb vízmennyiséget egy 5595 kg testtömegű, 41 éves hím elefánt forgatta át egy meleg augusztusi napon: 553 liter volt a mérések során a csúcsteljesítmény.

A vadonban az elefántok sokkal aktívabb életet élnek, mint az állatkertekben, ráadásul nem egy esetben 40 Celsius-fokot meghaladó hőségben, tűző napon, így a vízigényük még nagyobb. A klímaváltozás miatt egyre melegebb régiókban ez problémát is jelenthet, hisz az előrejelzések szerint például Afrika déli területein csökken az elérhető víz mennyisége. Ez sajnos további konfliktusokat is eredményezhet a vízért szintén küzdő ember s az elefánt között. A nemzeti parkokban és természetvédelmi területeken élő elefántok szerencsésebbek lehetnek, hisz ott biztosítják számukra az ivóhelyeket, és az emberrel se kerülnek konfliktusba.

Az Észak-Karolinai Állatkert elefántjai egy 40 hektáros „szavanna-kifutón” élnek, amelyen gazellák, rinocéroszok, struccok osztoznak velük. Az állatkert évtizedek óta részt vesz az elefántok természetes élőhelyen történő védelmének feladataiban, kutatásokkal, nyomkövetők felszerelésével, az orvvadászat megelőzését célzó intézkedésekkel, a Természetvédelmi Világszövetség és más vadvédelmi szervezetek munkáját is segítve.