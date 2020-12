Világörökségi helyszíneket fenyeget a klímaváltozás

Több tucat UNESCO természeti világörökségi helyszínt fenyeget az éghajlatváltozás – írja a Phys.org. A szakértők szerint azonnali lépésekre van szükség, máskülönben a Nagy-korallzátonyhoz hasonló csodák elvesznek.

Az éghajlati átalakulás a gleccserek olvadásával, az időjárási szélsőségek erősödésével, az óceánok savasodásával és a korallfehéredéssel óriási nyomást helyez a környezetre. Az UNESCO 252 örökségvédelmi helyszíne közül 83-at érint a klímaváltozás. A szervezet utolsó, három évvel ezelőtti felmérése óta 16 helyszín állapota romlott, és csupán nyolcnál tapasztaltak javulást.

Bruno Oberle, a Természetvédelmi Világszövetség igazgatója szerint kötelességünk megóvni a természeti világörökségi helyszíneket a jövő generációinak. Mint mondta, a klímaváltozás különösen komoly fenyegetést jelent.

Ausztráliában négy helyszín is súlyosan veszélyeztetett, de a Mexikói-öböl Mexikóhoz tartozó szigetei, a Spanyolországhoz tartozó Garajonay Nemzeti Park, illetve az amerikai Olympic Nemzeti Park helyzete is lesújtó. A helyszínek 30 százaléka aggasztó, 7 százaléka pedig kritikus állapotban van. Az éghajlatváltozás immár nagyobb fenyegetést jelent, mint az inváziós fajok, igaz, az emberi tevékenység, így a turizmus, a vadászat és a halászat is problémát okoz.