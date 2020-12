Visszatérőben a rejtőzködés nagymestere

Az eurázsiai hiúzt Magyarországon a 20. század elején kipusztultnak tekintette a természetvédelem, majd a század utolsó két évtizedében spontán visszatelepült. A szlovákiai állományai megerősödtek, és innen vándoroltak be állatok az Északi-középhegység területére. Ez tehát nem az ember által megszervezett visszatelepítési program eredménye, hanem az állatok megfelelőnek találták a helyet, és újra betelepültek erdeinkbe. Annak, hogy az utóbbi évtizedekben megtelepedtek és megmaradtak hazánkban, a nemzeti parkok és a WWF Magyarország természetvédelmi tevékenységének is szerepe van.

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság működési területén egyre több hiúzjárta területre derül fény, de a Börzsönyben, a Bükkben, az Aggteleki-karszt és a Zempléni-hegység területén is előfordulhat. A szakembereknek nincs könnyű dolguk, hiszen elég óvatos ez a nagymacska. Ragaszkodik a zavartalan, sűrű és idős erdőkhöz, onnan önszántából nem teszi ki a mancsát. Mivel kiváló a hallása, ha észreveszi az ember közeledtét, gyorsan odébbáll.

A hiúzmegfigyelésben részt vevő szakemberek azonban nem adják föl, és igyekeznek minél többet megtudni erről az állatról. Ebben nagy segítséget nyújtanak a mozgásérzékelős kameracsapdák, melyek éjjel-nappal figyelik az élőhelyeket.

A WWF Magyarország 2003 óta foglalkozik intenzíven a hazánkból korábban kipusztult, mára lassan visszatérő nagyragadozóval. Elsősorban a lakossági tájékoztatásban és a tudományos kutatások támogatásában vállalnak szerepet. A Hiúzvédelmi program célja az ismeretterjesztés mellett az állatok élőhelyeinek védelme. Távlati céluk a hiúzok rádiótelemetriás eszközökkel történő nyomon követése, ezáltal területhasználatuk, szokásaik feltérképezése.

A WWF Magyarország és az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság 2010 óta működik együtt a nagyragadozók kutatásában. Azóta újabb és újabb fotókkal, videókkal sikerül alátámasztani a faj jelenlétét.

A zempléni hiúzt 2015 decemberében rögzítette egy kameracsapda, az Aggteleki Nemzeti Parkban pedig 2019 márciusában bukkant föl egy példány. Mivel hazánkban a hiúz állomány nem stabil, így minden egyes egyed nagy figyelmet kap.



De vajon hány hiúz él ma Magyarországon? Erre a kérdésre Patkó László, a WWF Magyarország Nagyragadozók programvezetője ad választ: „Sajnos nincsen nemzeti, standardizált monitoring módszer, amit minden nemzeti park egységesen használna, így leginkább tippek állnak rendelkezésre az állománynagyságot illetően. A szakértői vélemények alapján nagyjából 10-30 példány fordulhat elő hazánkban.” Más becslések ennél kevesebbről, 5-10 egyedről szólnak.

Patkó László arra is fölhívta a figyelmet, hogy a hiúz, ugyan csúcsragadozó, de a legkevésbé konfliktusos hazánkban és Európában egyaránt, tehát a háztáji állatállományban nem tesz kárt. Más nagyragadozókhoz hasonlóan azonban fontos szerepe van a növényevő állatok állományának szabályozásában, és a beteg egyedek gyérítésével hozzájárul a növényevő populációk egészségéhez.

Eurázsiai hiúz Forrás: Végh Attila

Az eurázsiai vagy közönséges hiúz (Lynx lynx) átlagosan 20-25 kilogramm, a hím elérheti a 30-35 kilogrammot, marmagassága pedig a 70 centimétert is. Farka rövid, alig 10-30 centiméteres. Háromszögletű fülei a végükön bojtosak, farokvége fekete, másutt szürkés-vöröses alapon feketén pettyezett a teste.

A hiúz gyors vágtára és hatalmas ugrásokra képes, télen a mély havon is könnyedén rohan dús szőrzetű mancsaival. Mivel a szemei elöl ülnek, tág szögben van térlátása, és a hallása is kitűnő. Fő prédaállata, a nyúl és az őz. Mintegy 20–100 négyzetkilométernyi vadászterületén magányosan, vagy ha vannak, kölykeivel kóborol. A háborítatlan, nagy kiterjedésű erdőket kedveli.

Bár a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) legfrissebb Vörös Listája szerint globális szinten nem számít veszélyeztetettnek, Magyarországon ritka faj. Fokozottan védett, pénzben kifejezett értéke 500 000 Ft.

