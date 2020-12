Különleges, színjátszó kígyót fedeztek fel Vietnámban

Vietnám északi részének festői szépségű szubtrópusi karszthegyei közt él az a különleges küllemű kígyófaj, amelynek felfedezéséről a Smithsonian Magazin számolt be. Az Achalinus nembe tartozó délkelet-ázsiai kígyók különlegessége, hogy pikkelyeik nem fedik át egymást, s e rejtett életmódú állatcsoport egyre több tagjára bukkannak rá Vietnámban. Meglehetősen keveset tudunk azonban róluk, néhány érdekességen kívül: mindegyikük lágy táplálékkal él csupán, pl. egyik fajuk kizárólag a helyben honos óriás földigilisztákkal táplálkozik. Látásuk rendkívül furcsa, mivel szemükben csupán a fényt érzékelő (de színeket nem látó) pálcikasejtek vannak, ez alapján feltehetően minden fajuk szürkületi, éjjeli életmódú lehet, illetve sötét környezetben élhet.

A kígyófaj élőhelye a vietnámi karsztvidék vadregényes tája. Forrás: Smithsonian Magazine / Aryeh Miller

A kígyófaj felfedezéséről a Smithsonian Múzeum és a Vietnámi Tudományos Akadémia Ökológiai Intézetének kutatói közös tanulmányban számoltak be a Copeia szakfolyóiratban, az ismereteket a Smithsonian Magazine foglalta össze. A felfedezésre 2019-ben került sor, amikor egy nagy nemzetközi csapat és helyi szakemberek sokasága járta Vietnám karsztvidékét azzal a céllal, hogy minél több fajtól sikerüljön genetikai mintát gyűjteni egy óriási, globális biodiverzitás-felmérés adatbázisához.

Az esti órákban az ilyenkor aktív állatokat keresték meg a kutatók- Forrás: Smithsonian Magazine/ Graham Reynolds, University of North Carolina Asheville

A kutatócsoport a vadregényes folyó- és patakvölgyeket járva esténként gyűjtötte az információkat a helyben élő kétéltű- és hüllőfajokról, amikor egyik este, a kijelölt terepre igyekezvén egy apró (45 centis), sötét színű, de élénken színjátszó kígyót vettek észre az ösvényen, különös pikkelyei alapján azonnal kiderült a szakemberek számára, hogy eddig ismeretlen fajjal hozta össze őket a sors. Bár a sötétben nehéz volt bármi biztosat mondani a kígyóról, az Achalinus nembe tartozása nyilvánvaló volt. „Ez a nem meglehetősen különös küllemű, a pikkelyeik kicsik, és a köztük lévő hézagokban látszik a bőrük” – mondta dr. Kevin de Quiroz, a felfedezést bemutató tanulmány egyik szerzője. Nem sokat tudni e kígyók életmódjáról, de feltehetően az avarban, esetleg a föld alatt élnek, ez pedig különösen megnehezíti, hogy rájuk találjon, még egy olyan kutató is, aki évtizedeket töltött terepi munkával. Truong Nguyen, a kutatás egyik vezetője elmondta, hogy 22 éve járja a vietnámi hegyvidéket, de eddig mindössze hat egyeddel találkozott e kígyónemből.

A kígyónem minden tagjára jellemző, hogy a pikkelyeik nem fedik egymást, köztük kiilátszik az állat bőre. Szintén általános jellemzőjük, hogy színjátszóak. Forrás: inaturalist

A kutatók bíznak benne, hogy a felfedezésük további terepi vizsgálatokra ösztönzi majd a vietnámi szakembereket, főleg a karsztvidéken, ahol számos külső veszély fenyegeti az ökoszisztéma biológiai sokszínűségét a kőbányászattól a vadászaton át az erdőirtásig. A terület élővilágának megismerésével azt szeretnék elérni, hogy az emberek megtanuljanak együtt élni a természettel.

Az Achalinus zugorum nevű faj, a rokonaival egyetemben, igen korán elkülönült a kígyók családfáján belül, számos tulajdonsága igen ősi, ezért a felfedezés a kígyók evolúciós múltját illetően is jelentős. A most felfedezett faj nevét a Smithsonian Múzeum herpetológusáról, George Zugról kapta. Az idős szakember elmondta, hogy hatalmas megtiszteltetés számára, hogy róla nevezték el ezt a különleges kígyófajt. Zug és felesége fiatal kutatók nemzedékeinek tanulmányaiban és terepi munkájában nyújtott segítséget évtizedeken át.