A kolibrihez hasonlóan repülő lepke lett 2021 rovara

A keleti rablópille (Libelloides macaronius) és az ékfoltos zengőlégy (Episyrphus balteatus) mellett 67 százalékkal győzött a kacsafarkú szender (Macroglossum stellatarum).

A kolibrihez hasonlóan repülő lepke villámgyorsan változtat helyet, ám a megfelelő virág mellett megáll és lebeg, míg hosszú, kinyújtott pödörnyelvével a nektárt szívogatja. A kacsafarkú szender lebegés, repülés közben láthatóvá válik hátulsó szárnya élénk narancsos-rozsdás színe, amelyet, ha a lepke valahol leszáll, észre sem veszünk. A „magyar kolibri” néven is ismert rovar szaporodik is hazánkban, hernyói tápnövénye egy meglehetősen közönséges gaz, a galaj. A kifejlett lepke a kertekben gyakori vendég, ráadásul a szenderek többségével ellentétben nappali, kora reggeltől kora estig láthatjuk, néha még október végén is.

Kacsafarkú szender Forrás: getty images

A Magyar Rovartani Tárasaság a kampánnyal is szeretné felhívni a nagyközönség figyelmét egy-egy rovarra, védelmükre és az élővilágban betöltött szerepükre. Ezzel nemcsak az adott év rovara, hanem annak életmódja, életkörülményei is előtérbe kerülnek. A védett vagy védendő fajok megismertetése nemcsak a rovarvilág, hanem a természetvédelem fontosságára is ráirányítja a figyelmet.