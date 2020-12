Felfedezték a Movile-barlang királyát

Egy felszín alatti életmódhoz szokott százlábút fedeztek fel a Movile-barlangban – számol be az EurekAlert. A különleges, alacsony oxigéntartalmú, kénes, párás és teljesen sötét környezetben egy példátlan ökoszisztéma alakult ki, melynek része a most azonosított ízeltlábú állhat.

A Cryptops speleorex nevű ragadozó 46-52 centiméter hosszú, ezzel a barlang legnagyobb ismert lakója. Varpu Vahtera, a Turkui Egyetem kutatója és kollégái a fajt bemutató tanulmányukban azt írják, a százlábú mérete és fegyvertára alapján az üreg csúcsragadozója lehet.

A külvilágtól több millió éven át elzárt barlangot 1986-ban, a véletlennek köszönhetően fedezték fel helyi munkások. Emberi szemmel az üreg pokoli (kevés az oxigén viszont sok a kén-szulfid és a szén-dioxid), de számos barlangi állatnak, köztük skorpióknak, pókoknak és piócáknak is otthont ad.

A szakértők egy ideje arra gyanakodnak, hogy a Movile-barlangban olyan fajok is fellelhetőek, melyek Európa más helyein is jelen vannak. Vahteráék elemzése ugyanakkor azt mutatta, hogy a helyi százlábú morfológiailag és genetikailag is eltér felszíni rokonaitól, és külön fajt alkot. A mérgező élőlény a vaksötét életmódhoz alkalmazkodott, és a helyi élővilág csúcsragadozója lehet, a faj rendszertani neve is azt jelenti: a barlang királya.