Nemrég derült ki, hogy ezek az állatok is fluoreszkálnak

A biofluoreszcencia során a beérkező fény rövidebb hullámhosszú, ultraibolya részét elnyeli az adott állat kültakarója, és hosszabb hullámhosszú fényként (vöröstől kékig terjedően) bocsátja ki. A biofluoreszcencia az emlősök körében meglehetősen ritka: erszényes oposszumok és méhlepényes repülő mókusok esetében derült ki eddig e különös tulajdonság, a tojásrakó kacsacsőrű volt nemrég a harmadik ilyen példa. Az eddigi ismeretek alapján az így világító állatok éjjel vagy szürkületkor aktívak, azonban egyelőre nagyon kevés az adat ahhoz, hogy ezt trendként lehetne értékelni.

Jelenleg úgy fest, a kacsacsőrűvel még nincs vége a sornak: a Nyugat-Ausztrál Múzeum közlése szerint többek közt a wombat, az USA-béli Ohio államban a Toledói Állatkert híre szerint pedig a tasman ördög is a biofluoreszcens állatok közé tartozik, számolt be a Smithsonian Magazine.

A Nyugat-Ausztrál Múzeum esetében a kacsacsőrűekről közzé tett hír indította el a felfedezést: a saját preparált kacsacsőrű maradványaikat világították meg UV-lámpával, s amellett, hogy igazolták, valóban fényt bocsát ki a kacsacsőrű ilyen esetben, ezen felbuzdulva a múzeum emlősgyűjteményének vezetője, Dr. Kenny Travouillon, és kollégája, Dr. Linette Umbrello kíváncsi volt, vajon más állatoknál nincs-e hasonló jelenség. Az első gyors „átvilágítás” során kiderült, hogy a wombat, az erszényesnyúl (bilby), a hangyászsün (echidna), egyes denevérek, a sünök, és a tarajos sülök szintén biolumineszcens tulajdonságúak.

Amint Travouillon posztolta Twitteren a felfedezését, a Curtin Egyetem egy kutatója máris felajánlotta a segítségét, és ezzel együtt egy speciális, nyomozások során használt világító-fénymérő berendezését a következő vizsgálatokhoz. Ezekben elsősorban az éjjel vagy szürkületkor aktív állatokra koncentrálnak majd, hogy kiderüljön, valóban van-e összefüggés az állat aktivitási időszaka és a biofluoreszcencia között. Ahhoz azonban még nagyon sok vizsgálat szükséges, hogy az is kiderüljön, mi a funkciója, ha van egyáltalán, e jelenségnek. A Nyugat-Ausztrál Múzeumot a Toledói Állatkert, szintén Twitteren közzé tett, híre követte, amelyben arról számoltak be, hogy a náluk élő két tasman ördög is biofluoreszcens.

The Toledo Zoo is excited to report the first documented case of biofluorescence in Tasmanian devils!

Biofluorescence refers to the phenomenon by which a living organism absorbs light and reemits it as a different color.

