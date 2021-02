Így hatnak a macskákra kedvelt bódító növényeik

A szakértők régóta próbálják megérteni a jelenség biológiai okait, illetve azt, hogy az illatos macskamentának (Nepeta cataria) van-e egyéb kedvező hatása az állatokra. Egy friss tanulmány alapján a virág, illetve egy még potensebb növény, a Japánban és Kínában őshonos japán minikivi (Actinidia polygama), nemcsak elbódítják a macskákat, hanem védik is őket a szúnyogoktól – számol be a Phys.org. Az adatok alapján a japán minikiviben fellelhető nepetalaktol a felelős az euforikus állapotért, a vegyület az opioid jutalmazó központot aktiválja. Az anyag sokban hasonlít a macskamentában megtalálható nepetalaktonra. Mijazaki Maszao, az Ivatei Egyetem munkatársa és kollégái szabadalmat nyújtottak be egy rovarriasztóra, melyet eredményeikre alapoznak.

A csapat 25 laboratóriumi macskával, 30 vadmacskával és több nagymacskával, köztük egy amuri leopárddal és két jaguárral kísérleteztek. Az állatok több időt töltöttek el a nepetalaktollal kezelt papírok, mint a kontrollként használt tiszta papírok közelében. A vizsgálatba bevont kutyák és az egerek nem mutattak érdeklődést a vegyület iránt.

Ezt követően 12 macska segítségével mérték fel, hogy az állatok miként reagálnak a japán minikivi ismert bioaktív vegyületeire, ezzel igazolva, hogy a nepetalaktol a legpotensebb közülük. Az anyag opioid rendszerre gyakorolt hatását vérmintákkal vizsgálták. Amikor a kutatók az opioidok hatását gátló naloxont adtak a macskáknak, az állatokat már nem érdekelte a nepetalaktol. A vegyület nagyon népszerű volt az élőlények körében, ugyanakkor a macskamentához hasonlóan ez sem alakított ki addikciót.

A kutatás végső fázisában az is kiderült, hogy a japán minikivi elriasztja az ázsiai tigrisszúnyogokat azoktól a macskáktól, amelyek a virághoz dörgölőztek. A természetben több olyan állat is ismert, amely növények segítségével tartja távol a parazitákat.