A nagy hajóforgalom nehezíti a bálnák életét

Egy friss tanulmányban a szerzők azt mérték fel, hogy mekkora veszélyt is jelentenek a hajók a kék bálnákra – számol be a Live Science. A szakértők a faj egyik legjelentősebb táplálékszerző térségét vizsgálták a Csendes-óceán déli részén, Patagónia északi partjainál. A kutatók eddig csak a dokumentált ütközések alapján tudtak következtetni arra, hogy az élőlények milyen gyakran futhatnak hajókba a térségben. Luis Bedriñana‐Romano, a chilei Universidad Austral de Chile (AUC) munkatársa és a csapat tagja szerint ez az eljárás torzítja az adatokat, hiszen nem minden ütközést jelentenek a hatóságoknak.

Az AUC szakértői a chilei Kékbálna-kutató Központtal együttműködve az elmúlt 16 évben rengeteg műholdas adatot gyűjtöttek 20 megjelölt példány segítségével. A csapat az állatok mozgásának információit a tengeri közlekedésre vonatkozó adatokkal vetette össze.

Az új eredmények azt mutatják, hogy az élőlények a nyári hónapok során, amikor elérik a régiót, akár naponta ezer hajóval is összefuthatnak. Az interakciók jellemzően személyzetet és felszerelést szállító hajókhoz köthetőek, és Puerto Montt, illetve a Taitao-félsziget között történnek, ahol a kék bálnák táplálkozni szoktak. Bedriñana‐Romano szerint minden bizonnyal most is alábecsülték az állatokra leselkedő veszélyt, hiszen nem tudták minden flotta adatait beszerezni.

A kutatók bíznak benne, hogy a hasonló vizsgálatokkal felmérhetik a legfenyegetettebb régiókat, ahol átfogó természetvédelmi munkával csökkenthetik a kék bálnákra leselkedő veszélyeket. Kiemelten fontos lépés lenne, hogy a döntéshozók átalakítsák az érintett területek tengeri közlekedését.