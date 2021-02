Már lehet szavazni a 2021-es az Európai Év Fája címért!

Az Európai Év Fája verseny immár tizenegy éve hívja fel a figyelmet a fák és az emberek, a természet és a közösségek kapcsolatára, illetve a fáknak Európa kulturális és természeti örökségében betöltött szerepére és jelentőségére.

Magyarországot idén egy tavasszal meseszépen virágba boruló, több mint 250 éves júdásfa képviseli, amely a mélykúti templomdombon áll. 2020. októberében 5091 szavazattal lett a hazai Év Fája cím birtokosa. A mélykúti templom mellett álló fát Ferences rendi szerzetesek ültették, a magjait Szabadkáról hozták magukkal. Érdekesség, hogy a júdásfa a kisváros pontos mértani középpontjában helyezkedik el.

Akárcsak az előző években, idén is két fára szavazhat mindenki. Nem lesz könnyű választani – a hazai jelölt 13 versenytársa között megtalálhatjuk például Lecina (Spanyolország) ezeréves magyaltölgyét, amely körül boszorkányok is táncoltak a legendák szerint, vagy a Medulin (Horvátország) főterén álló több mint 100 éves ostorfát is.

A szavazataikat 2021. február 28-ig adhatják le a www.treeoftheyear.org oldalon. Az eredményt a március 17-i díjátadón hozzák majd nyilvánosságra a szervezők.