Meglepő helyen, egy jégself mélyén találtak állatokat

Egy új tanulmányban a szerzők azt írják, meglepő helyen, az Antarktisz egyik selfjege alatt, a potenciális tápanyagforrásoktól messze azonosítottak állatokat – számol be a Phys.org. A kutatók a Weddel-tenger délkeleti részén, a nyílt óceántól 260 kilométerre fekvő Filchner-Ronne-jégselfbe fúrtak le 900 méter mélyre, ahol mínusz 2,2 Celsius-fokos hideg uralkodik. Hasonló környezetben eddig csak nagyon kevés állatot sikerült dokumentálni.

Dr. Huw Griffiths, a nagy-britanniai antarktiszi kutatóprojekt szakértője szerint a véletlen felfedezés segíthet jobban megérteni a térség különleges élővilágát. A kutató úgy véli, eredményeik rengeteg kérdést vetnek fel, például hogy miként és mikor kerültek az állatok a területre, mivel táplálkoznak, illetve hogyan hathat rájuk a selfjég összeomlása.

A szakértők meglehetősen keveset tudnak a vízbe nyúló selfjég alatti ökoszisztémáról. A korábbi vizsgálatok alapján ahogy távolodunk a napfénytől és a nyílt óceántól a jégtáblák alatt, úgy csökken az állatok száma. A kutatók úgy vélik, hogy elsőként azon helyváltoztatásra képtelen élőlények tűnnek el, amelyek a vízben lévő tápanyagokat szűrik ki. Éppen ezért különösen meglepődtek a geológusok, amikor megpillantottak egy ilyen, szivacsokra emlékeztető létformákkal borított sziklát.

Az új felfedezés szembemegy a korábbi hipotézisekkel, egyelőre nem tudni, hogy az állatok miként lehetnek jelen a jég mélyén. A szakértők célja most az, hogy alaposabban is megvizsgálják a különleges élővilágot, és kiderítsék azt is, hogy az éghajlati átalakulás miként hathat a helyi fajokra.