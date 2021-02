Olajprojekt fenyegeti a Vörös-tenger korallzátonyait

Természetvédők szerint különleges, vörös-tengeri korallzátonyokat fenyeget az a tervezett olajprojekt, amelyet Izrael az Egyesült Arab Emirátusokkal közösen akarnak megvalósítani – számol be a Phys.org. Egyes kutatók úgy vélik, a projekt akár ökológiai katasztrófához is vezethet, éppen ezért 230 szakértő petíciót nyújtott be Benjamin Netanyahu miniszterelnöknek, hogy akadályozza meg az üzletet.

Az emirátusok a nyersolajat tartályhajókkal szállítaná Eilat kikötővárosába, ahol egy vezeték található, egy héten két-három tanker érkezésével számolnak. A szakértők és aktivisták attól tartanak, hogy az olajdokk szivárgásai károsíthatják a környezetet, éppen ezért a közelmúltban tüntetést tartottak Eilatban.

Shmulik Taggar helyi lakos és a Vörös-tengeri Környezetvédelmi Társaság alapítója szerint a korallzátonyok csupán 200 méterre találhatóak attól a helytől, ahol az olajat kirakják majd a hajókból. Bár a hatóságok szerint a műveletekhez a legmodernebb tankereket fogják használni, Taggar az AFP-nek azt mondta, esélytelen, hogy időnként ne történjenek meghibásodások. Az aktivista hozzátette, a projekt a város zöldturizmusát is veszélybe sodorhatja.

Izrael és az Egyesült Arab Emirátusok amerikai közvetítéssel 2020-ban több megállapodást is kötöttek, az olajüzlet is ezen folyamat keretében született meg. A projekt lényege, hogy az arab nyersolajat a Vörös-tenger partjához szállítják, ahonnan aztán vezetéken jut el Askelónba, majd Európába.

Bár a környezet átalakulása világszerte fenyegeti a korallokat, Eilat közelében a zátonyok viszonylag stabilak maradtak. Félő, hogy az olajipar károsítani fogja ezt az érzékeny élővilágot.