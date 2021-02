Őslakosok mérték fel Kolumbia kondorkeselyűinek számát

Nagyjából 300 önkéntessel, főként őslakosok segítségével próbálják megóvni Kolumbiában a kondorkeselyűket – számol be a Phys.org. A programban részt vesz Rosendo Quira is, akinek munkásságát az AFP mutatta be: az 52 éves, tradicionális orvosként dolgozó önkéntes 3200 ezer méter magasságban, egy szent szirtnél figyelt meg egy példányt. A férfi ismereteivel még társai közül is kiemelkedik, hiszen a szájhagyománynak köszönhetően rengeteget tud a különleges madárról.

2021. február első felében az önkéntesek a kutatók támogatásával mintegy száz kolumbiai helyszínen mérték fel a populációt. A kondorok Quira mindennapjainak részét képezik, a férfi képes rendkívül közel kerülni a madarakhoz.

A szakértők szerint az Andok kolumbiai részén már csak megközelítőleg 130 példány maradhatott. A térségben az állat súlyosan veszélyeztetett, a teljes populáció pedig közel áll a fenyegetettséghez. A faj helyzetének alaposabb megértéséhez az egyedszámlálások elengedhetetlenek – hasonló munkát Kolumbiában korábban nem végeztek. A kutatók három héten belülre várják az eredményeket, melyek segítségével finomíthatják majd a védelmi programot.

A puracé őslakosok számára a madár spirituális jelentőséggel bír – Quira is ennek a közösség tagja. A népcsoport az ország délnyugati részén él, a környéken valószínűleg már csak egy pár él a monogám életmódot folytató andoki kondorok közül. A fajt az állattenyésztés és növénytermesztés előretörése nagyban fenyegeti, nem ritka, hogy a gazdák akarva vagy akaratlanul mérgezzik meg a dögevőket. A problémát tovább súlyosbítja, hogy a madár szaporodása rendkívül lassú.