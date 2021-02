A hómezők vándorai

Nemrég, a tavaszias enyhülésben bizonytalanul ugyan, de elő-elődugták fejüket az avar vöröslő levelei között a legbátrabb hóvirágok és hunyorok, ám mostanra gondosan betakargatta őket havával a visszatérő tél. Varázsvilággá válik ilyentájt a völgy, ám a rovarokért lelkesedő természetfotósok egyik szeme sír, hiszen a hat-, nyolc- és soklábúak világa mélyen szunnyad. Legalábbis a jelentős részük, és csupán az igazán kemény téli napokon. Ha azonban egy enyhébb januári vagy februári napon indulunk útnak, még az egybefüggő hómezőn is lépten-nyomon ízeltlábúkba botolhatunk!

Enyhe téli reggel virradt a városra, köd kúszott a szürke panelrengeteg közé, s halkan szemerkélni kezdett az eső. Útnak indultam hát, hogy felkutassam a Bükkös-patak völgyének rejtett, fagyálló kincseit. Ahogy egyre beljebb és beljebb haladtam a Pilisbe, a ködfátyol ritkulni kezdett, s a hótakaró mind vastagabbá vált. Az esőcseppek különleges formákat alkottak a hó felszínén, s a barátságtalan idő dacára az erdei út menti sziklák hósapkáinak jéggyöngyei között alig 1-2 milliméteres lények tömege indult útnak a melengető mohapárnák közül.

Aprócska szőrös, pikkelyes, rendkívül változatos színű és formájú, rovarszerű állatok, ugróvillások (Collembola), az erdő takarítói, amelyek némi szerves törmelék reményében indultak útnak a kietlen sivatagnak tűnő fehérségben. Közeledtemre óriási ugrásokkal szökkentek odébb, hogy egy-egy esőcsepp vájta lyukban leljenek menedéket, majd alpinistákat megszégyenítő ügyességgel hágtak újra a jégcsúcsokra, hogy folytassák portyájukat.

E lények különleges módon vészelik át a hideg időt: oly módon hűlnek fagypont alá, hogy a testükben lévő folyadék nem fagy meg. Ezt a túlhűtött állapotot pedig egy egyszerű böjt árán képesek fenntartani. Csupán enyhüléskor táplálkoznak, mert a belükben felhalmozódó táplálékszemcsék mindegyike egy-egy kristálygóc. Ha pedig jóllakottan éri őket a fagy, akkor halálos jégtűk sora indul növekedésnek testükben, amely végzetes számukra. Ha azonban az újabb hidegek beköszönte előtt képesek megválni minden ilyen szemcsétől, akkor bizony akár -20 o C-os hőmérsékleten is kóborolhatnak az erdőben. A béltartalom pedig semmilyen más módon nem üríthető ki tökéletesebben, mint egy vedlés által. Az ugróvillások úgy készülnek tehát a kemény télre, hogy levetik régi kültakarójukat, s egyúttal megválnak beleik teljes tartalmától is.

Ám nem csak a takarító brigád van résen az olvadást hozó esőben. Előmerészkedtek a parányi, ollós ragadozók, az álskorpiók is. Mindenütt milliószámra nyüzsögnek az erdei avarban, mégis nagyon ritkán kerülnek szem elé, hiszen nappal legtöbbször fakérgek, sziklák alatt, vagy a levelek között lapulnak, s nem nőnek nagyobbra néhány milliméternél. A hóban azonban szemet szúrnak ezek az ollóikat előre tartva, szüntelenül masírozó állatok is. Rokonaikkal, a skorpiókkal ellentétben utótestük nem keskenyedik el, s annak végén méregtövist sem viselnek. E hiányt ellensúlyozzák azonban ollós tapogatólábaik, amelyek mozgatható ujjainak tövében méregmirigy ül.

Bármily meglepő, az álskorpiók akár télvíz idején is találhatnak maguknak közlekedési eszközt, hiszen a szárnyas lények közül is akadnak aktív fajok a hóban. Az erdei útról letérve, a patakvölgy felé haladva lépten-nyomon alig 1 centiméteres rovarok reppennek fel az ágakról és sziklákról. Röptük nehézkes, hiszen a csípős hidegben és esőben igen nehezen indulnak a motorok. Sután, lassan, egyenes vonalban haladnak, néha lassan irányt váltanak, majd a fenyegető bakancsomtól kissé távolabb, egy másik hófödte sziklán újra megpihennek.

A repüléshez sok energia kell, el kell érni egy bizonyos üzemi hőfokot, hogy a szárnyak használhatóvá váljanak. Néhány szúnyog mégis a telet választotta aktivitása csúcspontjául, hiszen a zord idő kedvező feltételeket is kínál az életben maradáshoz, rajzáshoz és szaporodáshoz. Sokkal kevesebb ugyanis ilyenkor a vetélytárs és ragadozó. A téli aktivitás elsősorban a hálószövő pókokkal, a költöző rovarfogyasztó madarakkal és denevérekkel szemben jelent védettséget. Ezek az apró, karcsú lények remekül megbújnak az avarban és a mohapárnákon, ám a hóborította felszín komoly kihívást jelent számukra, hiszen minden igyekezetük ellenére is sokkal kevesebb ilyenkor a menedék, s a madarak számára terített asztalt kínál a fehér szőnyeg, amely felszínén elszórva téli szúnyogok (Trichoceridae), gyászoló szúnyogok (Sciaridae) és különböző gombaszúnyogok (Mycetophilidae, Bolitophilidae) pihennek.

A hóolvadás azonban egy másik szárnyavesztett rovart is a sziklák felszínére csalt. Igaz, ezeknél csupán a nőstények vesztették el szinte teljesen szárnyaikat, a hímeknél megmaradt egy pár ollószerű szárnycsökevény, amelyet repülésre ugyan képtelenek lennének használni, ám kiválóan alkalmasak arra, hogy választott nőstényüket párzás közben a hátukra rögzítsék és „fogva tartsák” vele. Ezek az apró, sötét színű, csillogó olajzöld lények a csőrösrovarok (Mecoptera) közé tartozó hótücskök (Boreidae), amelyek az üde erdőkben nyaranta gyakran látható ragadozó skorpiófátyolkák (Panorpidae) rokonai. Nevük némiképp megtévesztő, hiszen a tücskökhöz vajmi kevés szál fűzi őket, ám névrokonaikhoz hasonlóan ügyesen ugranak, s ahogy a mohos sziklák közé hajoltam, hogy nyomukba szegődjek, sorra pattantak be árnyékom elől az apróbb sziklarepedésekbe. A hótücskök egyébként olyannyira alkalmazkodtak a hideghez, hogy a tavaszi enyhülés beköszöntével az imágók eltűnnek a Pilisből, csupán lárváikkal lehet találkozni a mohapárnákban. A kifejlett példányok -5oC és +5oC között érzik igazán jól magukat, s akár kezünk melegétől is olyan hősokk érheti őket, amitől elpusztulnak.