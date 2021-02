Helikopterrel térhetett haza egy csapat orangután

Tíz orangutánt szállítottak vissza helikopterrel eredeti környezetükbe, Borneó indonéziai dzsungelébe – számol be a Phys.org. Hosszú idő után ez volt az első hasonló művelet: a koronavírustól való félelem miatt nagyjából egy éven át nem engedtek szabadon majmokat a térségben. A szakértők azért választották a helikopteres megoldást, hogy a példányokat ne tegyék ki a hosszú szárazföldi vagy vízi útnak, mely során nagyobb eséllyel fertőződhetnek meg.

A pandémia a természetvédelmi projektek működését is nagyban megváltoztatta. Mivel az orangutánok genetikai szempontból nagyon közel állnak hozzánk, a kutatók attól tartanak, hogy a koronavírus rájuk is fenyegetést jelent. Jamartin Sihite, a borneói orangutánok megmentéséért létrehozott alapítvány igazgatója szerint szigorú egészségügyi protokollokat vezettek be, és olyan forgatókönyvet alakítottak ki, amelyet az állatok lehetséges megbetegedése során léptetnek életbe.

A helikopter használata is a megváltozott körülményeknek tudható be. A repülés előtt az egyedek nyugtatót kaptak, igaz, legalább egy példány így is magához tért az úton. A leszállást követően az élőlényeket egy rövid hajóúttal juttatták el a Borneó egyik indonéziai tartományába, a Középső-Kalimantánban fekvő Bukit Batikap Védett Erdőbe.

Az orangutánokra a vadászat és az élőhelyek zsugorodása jelenti a legnagyobb fenyegetést, a koronavírus megjelenése azonban új veszélyt hozott. Korábban fogságban élő gorilláknál már kimutatták a kórokozót, a fenyegetés így nagyon is valós.