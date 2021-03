Megszaporodtak a mosómedve-támadások Torontóban

Megzavart alvásciklus, zajos szomszédok, felismerhetetlenné vált világ: a koronavírus-járvány miatti korlátozások a nagyváros hírhedt mosómedvéit is sújtják. Mivel a lakosok a korlátozások miatt sokat vannak otthon, megnőtt a találkozások száma is.

2020-ban 62 százalékkal emelkedett a lakosok elleni mosómedve-támadások száma a torontói egészségügyi szolgálat adatai szerint. Azonban a harapások és karmolások nem írhatók teljesen az agresszívebb állatok számlájára, a lakosok is hibásak.

„Velem naponta jönnek szembe mosómedvék. Lehet, hogy van köztük agresszív, különösen, ha kicsinyei születtek. De a legtöbb esetben semmi nem változott velük, sokkal inkább az emberekkel, akik többet vannak otthon, és sajnos ettől egyre feszültebbek lesznek” – mondta Derick McChesney, egy torontói vadállományt ellenőrző cég tulajdonosa.

A város figyelmeztette a lakosokat, hogy ne közeledjenek a mosómedvékhez, ne simogassák, ne etessék őket, mert ez elkerülhetetlenül oda vezet, hogy a félénk állatok támadni kényszerülnek.

Egyes torontóiak azonban elkezdték jobban megismerni a mosómedvéket. A lakástulajdonosok gyorsan rájöttek, hogy a kis állatok napközben olyan otthonokban alszanak, amelyek ilyenkor üresek.

„Egyedülálló képességük, hogy rájönnek, melyik a ház legcsendesebb helye, szeretik közvetlenül a hálószoba fölé befészkelni magukat, itt tudnak jót aludni napközben” – magyarázta McChesney.

Amellett, hogy a lakók mostanában több zörgést hallanak a falak mögül, elkezdték észrevenni a mosómedvéken a fajt sújtó betegséget, amelyre váladékos szemük és imbolygó járásuk utal: az emberre veszélytelen szopornyicát. A beteg állatban megszűnik az embertől való félelem, ám ha fenyegetve érzi magát, könnyebben támad. A szakemberek figyelmeztették a lakosokat, hogy beteg állathoz ne közelítsenek.

2020-ban 13 712 alkalommal értesítették a torontói állategészségügyi hatóságot beteg mosómedvék miatt, előzőleg ez a szám 4172 volt.

Az új koronavírus-világjárvány megfékezésére hozott korlátozó intézkedések a vadvilág és a városlakók közeledésére is alkalmat adtak: az elmúlt hónapokban prérifarkasok, rókák és szarvasfélék is egyre gyakrabban bukkantak fel Torontóban.