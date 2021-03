A Gönyüi-homokvidék jellegzetes bogarai

A bogarakat célkeresztbe venni nem egyszerű feladat. Még akkor sem, ha a célkereszt a természetvédelem szolgálatában áll, hiszen számos fajuk van, Magyarországon körülbelül 6400. A bogarak meghódították a különféle szférákat, találkozhatunk velük földön, vízen és levegőben. Vagy nézhetjük élőhelytípusonként is, mert a talajban, talajon, a parlagokon, a vizes és száraz gyepeken és erdőkben, cserjésekben, az emberi élőhelyeken (kiskertekben, udvarokban vagy a padlásokon) mind-mind ott vannak. Néhányat kedvelünk, mint pl. a hétpettyes katicát vagy a szarvasbogarat, míg másoktól kissé idegenkedünk. Egyszóval sokfélék.

Az idős fákhoz, lábon álló holtfákhoz kötődő nagy hőscincér és a nagy szarvasbogár, valamint a ragadozó bogarak alrendjébe tartozó magyar futrinka is ennek a Natura 2000 területnek a közösségi jelentőségű védett faja. Élőhelyük megóvása és a létüket fenyegető tényezők felismerése, megelőzése és kizárása a fajok megóvását jelenti, míg a negatív hatások érvényesülése az állományok csökkenéséhez, majd azok eltűnéséhez vezetnek. És akkor hogyan fogjuk látni, ahogyan repüléshez készül a nagy hőscincér, vagy hogyan ássa be magát a nagy meleg ellen a magyar futrinka? Nem is beszélve az impozáns hím szarvasbogarak küzdelmeiről, melyben a legjobb helyekért és a nőstény szarvasbogarakért folyik a harc egy-egy fatörzsön, nagyobb faágon mindaddig, míg a győztes le nem dobja vetélytársát a mélybe.

A videó egy rövid részlet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából a 15 partneres GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében, a Gönyűi-homokvidékről készült filmből.