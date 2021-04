Különös hangú partimadár

Általában lecsapolt halastavakon, nagyobb folyóinkat övező zátonyokon, iszappadokon fordulnak elő. Vannak közöttük igen kis méretűek, mint a partfutók, és nagyon egyformák tudnak lenni, persze csak a laikusok számára. No persze, ez a szép a madármegfigyelésben, hogy ha már meg van a technikai eszközünk hozzá, akkor is jó fényviszonyok és megfelelő távolság kell ahhoz, hogy meg tudjuk őket fajra pontosan határozni.

Veszprém megyében, a Marcal ártér területén minden tavasszal felbukkan a parti madarak egyik képviselője a nagy póling (Numenius arquata). Nevét hangja alapján kapta, gyakran szól „póli-póli” hangon.



Már az idén is felbukkant egy pár, a fenti területen, így nem kizárt, hogy költött a Marcal-medencében korábban is. Fészkelő helye a nagy kiterjedésű zsombékos, fűzbokros rétek, az úgynevezett turjános területek, tőzegmocsarak.

Nagy póling Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Korábban gyakoribb költőfaj volt hazánk területén, napjainkra korábbi élőhelyeiről eltűnt. Az okok között elsősorban az élőhelyek tönkretétele szerepel. Őszi vonuláson is gyakran szem elé kerül, mint a felvétele is látható hosszú csőrével a szántókon, ugarokon, szikes legelőkön, löszpusztákon, vizenyős réteken keresgéli táplálékát. Különféle tücsök-, szöcske-, sáskafajok és egyéb rovarok szerepelnek tápláléklistáján. Laza, homoki szántókon csőrével a talajba szúrva is kiszedi a rovarokat, lárvákat. Hazánkba korán érkezik meg, akár már február végén találkozhatunk vele, ősszel a fagyok beálltáig maradnak, de enyhébb teleken akadnak áttelelő példányok is. A kora tavaszi madarászások egyik legszebb élménye közé tartozik a nagyszámú pajzsos cankó és bíbiccsapatok látványa közben a vizenyős területek felett a pólingok kiáltása. Idehaza a Fertő-tó mellékén, Apaj-pusztán és Hortobágyon találkozhatunk nagyobb csapataival. Reméljük mind költőfajt is sokáig csodálhatjuk sík területeinken.

Fokozottan védett madárfaj, a természetvédelmi értéke félmillió forint.