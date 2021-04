A Gönyűi-homokvidék ékszerei

Néhány szabály betartásával, helyes gondozással évekig él és bőven hozza virágait. Talajt szinte nem is igényel, hiszen a természetes élőhelyén fákon él. Ezzel szemben a hazai orchideák nagyon is függenek az élőhelytől, a környezeti tényezőktől (így a talajtól is), ebből kifolyólag a különböző fajok különböző élőhelyeket preferálnak. Az élőhelyen való megjelenésének és terjedésének van egy másik kitétele is, ez pedig a megfelelő gombapartner, mely az igen apró, tartalék tápanyagot nem tartalmazó orchideamagokat segíti a csírázás folyamán.

A hazai orchideák mindegyike védett, vagy fokozottan védett!

A kisalföldi meszes homokpusztán 14 faja él ezeknek a különleges életmódú hazai orchideáknak, vagy más néven kosborféléknek. A soron következő epizódban láthatóak gyakoribb és ritkább orchideák, de mindre jellemző, hogy színesek, és megporzásukban a rovarok játsszák a fő szerepet. A rovarok odacsalogatása azonban komoly feladat a sokszor parányi virágoknak, ezért különféle „cselekhez” kell folyamodniuk. Például mézajkaik megtévesztésig hasonlítanak a beporzó rovarokhoz, míg az egyszerűbb taktikát kedvelők nektárt termelnek. Egyesek látványos színeikkel és illatukkal vonzzák magukhoz a gyanútlan megporzóikat, akik a virágok alapos átkutatása után általában pollencsomaggal távoznak valamely testrészükön.

A videó egy rövid részlet a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság megbízásából a 15 partneres GRASSLAND-HU LIFE IP projekt keretében, a Gönyűi-homokvidékről készült filmből.