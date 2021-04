Ez a madár nagyon jól utánozza a sárgarigó énekét

A hímek a kiválasztott mesterséges vagy természetes odúk előtt énekelnek, ide a csalogatva a tojókat. Ha meghallgatjuk, rájövünk, hogy a seregély rengeteg madár énekét szövi bele amúgy is szép repertoárjába. Ilyenkor a sárgarigók még javában Afrikában töltik telelő idejüket, ők csak későn május derekán érkeznek meg a Kaprát-medencébe, hazánk területére. Tehát senkit ne tévesszen meg a seregély!

Az ősszel pedig az egyik leglátványosabb esemény a seregélyek éjszakázásra való gyülekezése. Hatalmas csapatokban húznak szürkület előtt a biztonságot nyújtó nádasokba. A legnagyobb vonuló helyük a Veszprém megyei Nemeshany határában fekvő Sárosfői halastavakat övező nádasok!

A madarak a vonulás előtt nagy csapatokba verődnek. Több százas seregük a levegőből zuhanó kő módjára száll be a nádasba. A biztos búvóhelyet nyújtó nádasban ekkor énekelgetnek, amely távolról hangzavarnak tűnik, hiszen a hatalmas madártömeg egyszerre szólal meg. Gyakran felriadnak elhelyezkedés előtt, ekkor nagy zajjal emelkednek a levegőbe. A seregély fekete rigónál valamivel kisebb, rövid farkú, közismert madár. Továbbá jellemző rá, ha a földön pillantjuk, meg a fekete rigóval ellentétben nem ugrál, hanem lépeget. Sokan azonban a két fajt összekeverik, pedig közelről szemlélve pettyezett tollruhája is jól megkülönbözteti.

Seregély Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A vetési varjú mellett a legvitatottabb gazdasági jelentőségű madárfaj. Közismert, hogy a szőlőhegyek környékét nagy csapatokban lepik el a seregélyek, azonban ezek a példányok nem a hazánkban kelt fiókák, hanem tőlünk északabbra költő társaik – ezt a madárgyűrűzések is igazolják. Valóban igaz, hogy sok szőlőt megdézsmálnak, azonban fontos tény, hogy emellett a tágas legelőkön és réteken gyakran látunk sáskákat és tücsköket szedegető csapatokat is. A hazai állomány elsősorban Olaszországon át vonul, és onnét áramlik Tunisz és Algéria felé. Hazánkban nem tartozik a védett madarak közé.