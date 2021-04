Egy delfin sosem felejti, ki az igaz barát

Egy új vizsgálat alapján a hím delfinek pontosan tudják, hogy ki a barát és ki az ellenség – számol be a Phys.org. A Bristoli Egyetem, a Zürich Egyetem és a Massachusettsi Egyetem szakértői a nyugat-ausztráliai Shark Bay delfinjeire vonatkozó adatokat elemezték, összesen 30 évnyi információt használtak fel. A kutatók olyan kísérletek eredményeit is analizálták, melyekben hangokat játszottak le hímeknek, hogy kiderítsék, miként reagálnak az állatok a „szövetségeseik” hívására. A csapat emellett drónokkal és egyéb eszközökkel a helyszínen is megfigyelte az állatok viselkedését.

Dr. Stephanie King, a Bristoli Egyetem munkatársa szerint a társas élőlények a fajtársaik esetében kifinomult módon képesek felmérni a kapcsolatokat. „Az embereken kívül a palackorrú delfinek alakítják ki a legkomplexebb szövetségeket, mi arra voltunk kíváncsiak, hogy miként osztályozzák kapcsolataikat” – mondta a szakember.

Az eredmények alapján a hímek erősen reagáltak azon fajtársak hívására, amelyek következetesen segítettek nekik a múltban. A válasz akkor is érkezett, ha az egyedek az adott pillanatban már nem álltak közeli barátságban. Amennyiben viszont éppen barátok voltak, de a korábbi segítségadás nem volt következetes, a reakció kevésbé volt jelentős. Mindez azt jelenti, hogy az állatok a közös kooperációs történet alapján kategorizálják szövetségeseiket.

King szerint a hasonló, tapasztalatokon alapuló hozzáállás valószínűleg a korai emberek együttműködésében is meghatározó volt. Az eredmények azt bizonyítják, hogy az ilyen kooperáció nem csak az emberek sajátossága.