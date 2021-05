A kategóriagyőztes ifjú magyar fotográfus

Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás/ WildArt Photographer of the Year

A WildArt Photographer of the Year (a vadon művészete) címmel indított új fotópályázat különlegessége, hogy természetfotósok hozták létre, és a zsűriben kizárólag természetfotósok foglalnak helyet. A tíz kategória 2021 első tíz hónapjában fut, minden egyes havi versennyel más-más természetvédelmi ügyet támogatnak. Az egyes kategória győztesei végül bekerülnek a döntőbe, melynek fődíja 3 ezer font.

A WildArt Photographer of the Year ezúttal a második kör, a tér tematikájú fotók legjobbjait mutatta be. A kategóriába februárba közel 1100 kép érkezett. Az első helyen ezúttal az amerikai Adam Stunkel végzett, aki egy szalagos baglyot örökített meg. A januári győztes a lengyel Marek Mierzejewski volt.

Az Egyesült Államok északnyugati régióiban a szalagos baglyok egy különleges, gazdag, erdős vidéken élnek. Stunkelnek egy alvó hímről sikerült képet készítenie ebben a zöld környezetben.

Forrás: Adam Stunkel/ WildArt Photographer of the Year

A második az Egyesült Királyságban élő Steve Palmer lett, aki egy hideg januári reggelen Lindow Common tavánál fotózott egy reggeliző búbos vöcsököt. A madár többször sikertelenül bukott le a hideg vízbe, végül azonban sikeresen alakult a vadászata.

Forrás: Steve Palmer/ WildArt Photographer of the Year

A harmadik díj az olasz Vittorio Riccié lett, aki a namíbiai Namib Naukluft Nemzeti Parkban pillantott meg egy csapat nyársas antilopot. A fotósnak megtetszett, ahogy az állatok a pusztában állnak, ezért megörökítette a látványt.

Forrás: Vittorio Riccié/ WildArt Photographer of the Year

Az Egyesült Királyságból származó Kevin Sawford felvételét a pályázat alapítói választották ki. A férfi egy gerincen, a lemenő nap fényében szökkenő mezei nyúlról készített képet.

Forrás: Kevin Sawford/ WildArt Photographer of the Year

A cseh Alexandr Štěrba fotóját is említésre méltónak találták. Egy hideg, áprilisi napon született felvétele egy tavat, illetve az azon násztáncot lejtő vöcsköket ábrázolja.

Forrás: Alexandr Štěrba/ WildArt Photographer of the Year

A zsűri a magyar Koncz-Bisztricz Tamás fotóját is kiemelte: ő lett az Ifjú fotósok kategóriájának győztese. A kép Bokros-pusztánál készült, ahová azért érkezett a magyar fiatal, hogy hósármányokat figyeljen meg. Utóbb más érdekes témát is keresett magának, így örökítette meg a felvételén látható tengelicet. (Fotója a cikk kiemelt képe.)