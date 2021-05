A sáskarákok már bébiként is pofonokat osztanak

A sáskarákok már bébikorukban is veszélyes ragadozók, az alig rizsszem nagyságú, nemrég kikelt állatkák is képesek a hírnevüket adó ütésekre. Ekkor még az a végtagjuk, amellyel a vadászat során az ultragyors ütéseket mérik ellenfeleikre, kisebb egy milliméternél. Az állat a kikelése után gyakorlatilag azonnal vadászni kezd – nála is kisebb élőlényekre.

Érdekes módon azonban, amint azt a Duke Egyetem kutatói megállapították, a lárvakorú kis rákocskák még nem olyan gyorsak, mint a nagyra nőtt fajtársaik. Az elméletek szerint a kisebb állatnak gyorsabban kéne ütnie, mint a nagy termetűnek, azonban a biológia felülírta az elméletet ez esetben.

A sáskarák úgy üt, hogy a kérdéses végtagja hajlatánál egy rugószerű mechanizmus van: a végtag izmainak megfeszítésekor az állat váza itt kissé eldeformálódik, s a behúzott végtag ízülete így eltárolja az energiát. Amikor az állat ütést mér áldozatára, az így raktározott energia mozdítja ki ultra gyorsan a végtagot, s ekkor az állat váza visszanyeri természetes alakját. A felnőtt sáskarákoknál lehetetlen ezt megfigyelni, a lárvák külső váza viszont még átlátszó és nagyon vékony, így itt a részleteket is látni lehet, működés közben.

Ehhez persze nagyon nagy sebességű felvételekre van szükség, amelyeket azután lelassítva (lásd a fenti videót, amely az eredeti sebesség 3 százalékára lassítva mutatja a mozdulatot) a kutatók feltárhatták a módszer titkait.