Hogyan tértek vissza Bulgáriába a fakó keselyűk?

A nagy termetű ragadozók időnként hazánkban is feltűnnek ritka átvonulóként, Bulgária hegyei közt azonban egykor kiterjedt szaporodó helyük volt, számolt be a Eurekalert. Az 1940-es évekig nagy létszámban éltek az országban, azonban egyre ritkábban látták őket, majd 1970-re az utolsó ott élő szaporodó pár is eltűnt, vagyis helyi kihalásról lehetett beszélni. 1978-ban a görög–bolgár határon felfedeztek egy kicsiny, néhány egyedből álló kolóniát, amelyet intenzív természetvédelmi tevékenység segítségével 2014-re 70 párból állóvá tudtak duzzasztani, de csak ezen az egészen kicsiny területen maradtak a madarak.

2009-ben három civil szervezet hosszú távú megoldást akart elérni, hogy újra szaporodó keselyűközösségek éljenek az egykori területeken, s a több külföldi szervezet (így pl. az európai Keselyűvédelmi Alapítvány, vagy az EuroNatur) segítségével nagyszabású visszatelepítési programba kezdtek. Európa számos pontján szaporítják a madarakat, majd Bulgáriába szállítják őket, ahol szoktatási időszakot követően szabadon engedik őket. 2009-2020 között összesen 153 fakó keselyű talált új hazára így Bulgáriában, közülük jó néhány sajnos elpusztult, leginkább áramütés következtében – ezért a környék veszélyes villanyoszlopaira is madárvédelmi eszközt szereltek.

A madarak közt 25 szaporodó pár végleges fészkelőhelyre lelt, és már több mint 30 fiókát nevelt fel, amelyek sikeresen kirepültek! 80 egyed folyamatosan lakja a védett, Natura 2000-es területeket, ahol szabadon engedték őket. A fakó keselyűk visszatelepítési programja utat mutat a sokkal ritkább, s egykor bolgár földön szintén honos barátkeselyűk visszatelepítéséhez is. (Egy ilyen, Bulgáriában szabadon engedett jeladós barátkeselyűt nemrégiben hazánk felett, feltehetően orvvadászok lőttek le…)

Szabadtéri röpde a fakó keselyűk akklimatizációjához. Forrás: Green Balkans CC-BY 4.0

A keselyűk meghonosításához egy néhány évtizede francia madarászok által kifejlesztett módszert használtak: a kijelölt élőhelyen nagy méretű röpdékben helyezték el a madarakat, ahol azok 2-12 hónapot töltöttek el, akklimatizálódtak a környezethez, s ezt követően kerültek a szabadba. A madarak lehetnek szaporító programokból született egyedek, de olyanok is akadtak köztük, akiket pl. balesetet követően gyógyítottak meg, s a saját biztonságuk érdekében távolítottak el korábbi, veszélyes élőhelyéről.