18. századi rajzok segítségével fedeztek fel egy új kígyófajt

Új kígyófajt fedeztek fel az indiai Tamilnádu államban – számol be a Phys.org. A Platyceps josephi első példányát a 19. század közepén gyűjtötték be, de már korábban is ismerték, igaz, akkor egy másik fajnak gondolták.

Dr. Deepak Veerappan, a Londoni Természettudományi Múzeum munkatársa 2016-ban egyik kollégájától egy olyan Tamilnáduban talált kígyót kapott, amely nem hasonlított a térség ismert hüllőire. A morfológiai és genetikai vizsgálat felfedte, hogy egy ismeretlen fajról van szó, a kutatók azonban ekkor még nem gondolták, hogy a felfedezéssel egy közel 200 éves tévedést oldhatnak fel.

Deepak szerint a siklót régóta ismerik, de gyakran összekeverték egy másik hüllővel, az Indiában igen gyakori Argyrogena fasciolataval. A tévedés Albert Güntherhez vezethető vissza, aki 1875 és 1895 között dolgozott a Londoni Természettudományi Múzeumban.

Az Argyrogena fasciolatat többek között a bőrük alapján írták le 1796-ban, az érintett minták jelenleg a múzeum gyűjteményéhez tartoznak. A példányokról készült 185 éves rajzok olyan pontosak, hogy segítségükkel Deepakék le tudták leírni az új fajt. Úgy tűnik, a 18. századból származó bőr valójában nem is a Argyrogena fasciolataé, hanem a Platyceps josephié volt.

185 éves rajz az új fajról. Forrás: The Trustees of the Natural History Museum, London

A kutatók utóbb Theodore Cantor dán zoológus festményeit is tanulmányozták, a szakértő 1836-ban, a Brit Kelet-Indiai Társasággal dolgozva örökítette meg India több állatát. A vizsgálat során sikerült alátámasztani, hogy a szakirodalomban sokszor tévesen azonosították be.

A szakértők szerint a Platyceps josephi a rokonánál kisebb területen, csak Tamilnáduban fordul elő. A faj valószínűleg nem túl gyakori, elképzelhető, hogy veszélyeztetettnek számít.