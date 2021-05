Ködök és galaxisok a világűrben

A galaxisok a mi Tejútrendszerünk testvérei, olyan csillagvárosok, amelyek gyakran igen nagy, több millió, milliárd fényévnyi távolságban vannak tőlünk.

A csillagködök zömmel a saját Tejútrendszerünkben vannak (persze más galaxisokban is, ám ezeket ma még csak az óriásteleszkópok látják megfelelő részletességgel).

Számtalan típusuk van, egészen leegyszerűsítve a dolgot egy részük olyan gáz- és porfelhő, amelyben aktív csillagkeletkezés zajlik, más részük épp a csillagok halálának, felrobbanásának köszönheti a létét. Vannak ködök, amelyek ionizált gázokból állnak és ragyogó színekben pompáznak, míg mások sötét porból, melyek leárnyékolják a mögöttük lévő dolgokat.

Pár évszázaddal ezelőtt a korai távcsövek idején a csillagászok gyakran nem tudták megkülönböztetni a távoli objektumokat, amelyek legtöbbször csupán elmosott foltként látszódtak. Így alakult ki például a Charles Messier által összeállított, 110 objektumból álló katalógus, amelyben egyaránt láthatunk csillaghalmazokat, ködöket és galaxisokat is.

Ma már, akár egy amatőr csillagász, az otthoni távcsövén át is képes olyan kiváló fotókat készíteni ezekről, amikhez még pár évtizede is professzionális felszerelés kellett. A jó fotó titkai: rengeteg türelem, tiszta, fényszennymentes égbolt, és megfelelő érzékenységű felszerelés.