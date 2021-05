Az elmúlt évben is sok madár pusztult el áramütés miatt Magyarországon

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesülethez (MME) 2020 január óta több mint 400 bejelentés érkezett mintegy félezer elhullott állatról, amelyek áramütés következményében pusztultak el, ezért a szervezet kérvényezi az üzemeltető áramszolgáltatóknál a veszélyes vezetékszakaszok madárbaráttá alakítását.

Az MME 2018 óta a lakosságot is bevonva gyűjti az erre a célra kidolgozott elektronikus űrlapon bejelenthető áramütéses eseteket, ahol madarak pusztultak el – olvasható a szervezet, MTI által közzétett, közleményében.

A felhívásra 439 bejelentés érkezett 522 elhullott állatról, amely alapján az MME bejelentést tett a területileg illetékes természetvédelmi hatóságoknál és üzemeltető áramszolgáltatóknál a 146 jelentős madárpusztulást vagy fokozottan védett faj elhullását okozó vezetékszakasz madárbaráttá alakítására.

A 72 lakossági és 367 nemzeti parki és civil szakembertől származó bejelentés 41 beazonosított madár- és 2 emlősfaj, valamint további 9 nem meghatározható madár adatát tartalmazta, amelyek közül 501 állat áramütés, 21 pedig vezetéknek ütközés következtében pusztult el.

Az elpusztult madarak közül 11 a fokozottan védett kategóriába tartozik: 160 fehér gólya, 6 szalakóta, 3-3 parlagi sas és gyöngybagoly, 2 túzok, 1-1 fekete gólya, halászsas, rétisas, kígyászölyv, vándorsólyom és kuvik is balesetet szenvedett az elmúlt időszakban.

Az esetek mintegy 54 százalékát három madárfaj, a fehér gólya, az egerészölyv és a vörös vércse adja, amely ezeknél a fajoknál már felveti az állományszintű pusztítás mértékét.

A balesetet szenvedett madarak között egy jeladós túzok, szlovák, osztrák, német, szlovén és lengyel gyűrűs fehér gólyák, cseh gyűrűs vörös vércsék is voltak, ez Magyarország nemzetközi felelősségét is jelzi – hívják fel a figyelmet a természetvédők.