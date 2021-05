Újabb generáció a macskabagoly költőládákban

Több mint másfél hétbe telt, míg autóval, kerékpárral bejártuk Veszprém megye nyugati részén kihelyezett költőodúkat, ahol a szaporodás sikerességét ellenőriztük feleségemmel. Erdei fák sudár törzseire kihelyezett költőalkalmatosságok, medvehagyma illat, ibolya és az elmaradhatatlan buksi fejű bagolyfiókák.

A munka eredményessé tétele érdekében kerékpárral jártuk be a környék erdeit. Hiszen sok helyre autóval nem lehet bejutni. 2021-ben tizennyolc mesterséges odút foglaltak el a macskabaglyok. Az ellenőrzés folyamán több helyen pár hetes fiókák vannak, mint a felvételen is látható. Sikernek könyveljük, hogy idén volt a második odúfoglalás egy kastélykertben kirakott odúban. Szintén nagy öröm, hogy a Kab-hegy csúcsán egy idős bükkösben másodszor is költött bagoly. Továbbá a Kígyós-patak mentén pár éve kihelyezett odúban is ez volt a második megtelepedés. Ilyen sikerek láttán, mindig megfogalmazódik a gondolat, hogy érdemes csinálni.

Táplálékát a macskabagoly este szerzi be, hallása kitűnő, zsákmánylistáján kisemlősök szerepelnek, úgymint erdei egerek, erdei pocok, mogyorós pele, de nem veti meg az énekesmadarakat sem. Több odúban találtunk táplálékmaradványokat.

A madár elnevezése a macska nyávogásához hasonlító hangjából ered. A macskabagoly hazánk területén gyakori költőfaj, még a budapesti nagyobb parkokban, a zöldövezeti budai kertekben is költ ahol idős fák állnak. Jellemző költőhelyei azonban a középhegységi erdők, folyóárterek ligeterdei, arborétumok.

Magyarország területén természetvédelmi oltalom alatt áll, védett értéke 50 000 Ft.