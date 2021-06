A szajkó képes kiismerni a bűvésztrükköket

Elias Garcia-Pelegrin, a Cambridge-i Egyetem pszichológusa és kollégái új tanulmányukban az európai szajkókkal végzett kísérletük eredményeit mutatták be – számol be a Phys.org. A kutatók arra jutottak, hogy a madarakat kisebb arányban lehet átverni ismert bűvésztrükkökkel, mint az embereket.

Az elmúlt években egyre több szakértő igyekszik a trükkök segítségével megérteni az emberi érzékelést. A közösségi oldalakon eközben olyan videók kezdtek terjedni, melyekben a bűvészek kutyákat, macskákat és egyéb állatokat vernek át látszólag eltűnő tárgyakkal. A csapat innen kapta az ihletet.

A kutatók ezúttal az emberek és a szajkók érzékelési vakfoltjai közötti különbségeket vizsgálták. Sok más varjúféléhez hasonlóan a szajkóra is magas intelligencia jellemző.

Hat madarat arra tanítottak be, hogy eltalálják, a kísérletvezető melyik kezében van a jutalom. Ha sikeresek voltak, meg is kapták a jutalmat. A betanítást követően a szakértők nehezítettek, és három ismert trükkel próbálták megzavarni az állatokat – mindegyik csel lényege az, hogy egy tárgyat az egyik kézből észrevétlenül a másikba csempésszenek. A csapat a tesztet egy online felületen önkéntesekkel is elvégezte.

Az adatok összehasonlításakor kiderült, hogy a szajkók szignifikánsan jobban teljesítettek két trükk esetében, a harmadiknál pedig közel azonosan, mint az emberek.