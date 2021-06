Ezek a közösségek évezredek óta fenntarthatóan élnek

Egy új vizsgálat során Peru talajrétegeiben keresték az emberi tevékenységre utaló mikroszkopikus fosszíliákat – számol be a BBC. Az eredmények alapján az esőerdőt a történelem előtti időkben még nem alakították át.

Dr. Dolores Piperno, a Smithsonian Trópusi Kutatóintézet munkatára és a csapat vezetője szerint adataik a modern természetvédelmet is befolyásolhatják. Úgy tűnik, az emberek úgy is élhetnek Amazóniában, hogy közben ne veszélyeztessék a kivételes biodiverzitást. Az új vizsgálat emellett azt a vitát is árnyalja, amely a régió őslakosainak esetleges környezeti hatásairól szól.

Egyes kutatók korábban arra jutottak, hogy a térség lakói már az európaiak érkezése előtt is nagyban befolyásolták az esőerdőt. Egyes tanulmányok alapján a térséget manapság uraló fafajtákat ősi emberek telepítették be.

A friss eredmények ellentmondanak ezeknek az elképzeléseknek: Piperno szerint az őslakosok évezredeken át fenntarthatóan éltek, és nem zavarták meg a környezetet. A csapat Északkelet-Peru három helyszínén folytatott botanikai régészeti elemzést, az eredmények alapján az emberek 5 ezer éven át kevéssé hatottak a folyók melletti erdős tájra.

Piperno úgy véli, a környezet- és természetvédelmi munka során érdemes lenne az őslakosok tudására is támaszkodni.