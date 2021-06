Pataklakók kalandjai 5-6. rész

Az 5. részben egy ősragadozó hátán ülve járják be a tőzegmohalápot. Nagy veszély most nem fenyegeti a főhősöket, annál inkább érdekes, izgalmas történeteket tudhatunk meg a vizes élőhelyek lakóiról, de szemtanúi lehetünk a balkáni szitakötőlárva csodás átalakulásának is. Az epizód végén azonban történik egy váratlan esemény.

A hatodik részben izgulhatunk Pozdorjánért, Gamandorral pedig tovább kalandozunk a víz alatt a púpos szúnyogok között, majd a víz felszínére is megyünk, ahol a gyönyörű foltos szalamandrával találkozunk.