Nem volt jó ötlet a betelepítés

A BBC News szerint a veszélyeztetett erszényes faj 28 példányát 2012-ben telepítették be a Tasmaniától keletre fekvő Maria-szigetre, hogy megvédjék őket a halálos daganatos betegségtől, amely miatt már szinte kipusztultak. A tasman ördögök azóta jól boldogultak a szigeten, de túlélésüknek komoly ára volt: a természetvédők szerint a faj betelepítésének katasztrofális hatása volt több ott élő madárfajra – számolt be az MTI.

A BirdLife Tasmania nevű helyi természetvédő csoport egy kormányzati felmérést idézve számolt be róla, hogy a kis pingvin (Eudyptula minor), amelyből 2021-ben még 3000 költőpár élt a szigeten, teljesen eltűnt onnan. Eric Woehler, a természetvédő csoport kutatója emlékeztetett, hogy már egy 2011-ben készült jelentés is figyelmeztetett rá, hogy a tasman ördögök betelepítése „negatív hatással lehet a Maria-szigeten élő kis pingvin- és viharmadár-kolóniákra”.

Tavaly egy tanulmány, amely a Biological Conservation folyóiratban jelent meg, arról számolt be, hogy a tasman ördögök „kiirtották” a viharmadár-kolóniát. A tasman ördögök a legnagyobb erszényes ragadozó emlősök. A természetben több mint öt évig is élnek, ha nem kapják el a fajt megtizedelő daganatos betegséget. A hímek akár 12 kilót is nyomnak, a kifejlett nőstények pedig nyolc kilósak.

A veszélyeztetett faj példányait az ausztrál és a tasmaniai kormány közös, Mentsük meg a tasman ördögöket programja (STDP) keretében telepítették be a szigetre. Az erszényes faj szerepel a Természetvédelmi Világszövetség (IUCN) veszélyeztetett fajokról vezetett vörös listáján.

Woehler szerint a tasman ördögök már szépen szaporodnak Tasmaniában és az ausztrál szárazföldön is, ezért kitelepítésük a Maria-szigetről nem járna semmilyen komoly következménnyel rájuk nézve.

A tasmaniai kormány szóvivője azonban közölte, hogy a program „a tudomány új ismereteinek és a felmerülő prioritásoknak megfelelően halad tovább”, és a Maria-sziget továbbra is fontos része marad a szélesebb körű programnak, amely segít helyreállítani és fenntartani a tartós és ellenálló tasman ördög-populációt Tasmaniában.