Az elefánt személyisége meghatározó a problémamegoldásában

Ahogy az embereknek is, úgy az elefántoknak is különböző személyiségük van, amint azt a Journal of Comparative Psychology szakfolyóiratban közzé tett új tanulmányból megtudhattuk. Sőt: az elefánt személyiségének kiemelt szerepe lehet abban, hogy az állat miként old meg újszerű problémákat.

A kutatást a Wyomingi Egyetem két szakembere, Lisa Barrett és Sarah Benson-Amram végezte, amerikai állatkertekben élő 15 ázsiai és 3 afrikai elefánttal folytattak viselkedéstani kísérleteket. A kutatók már korábban is vizsgálták az elefántok intellektuális képességeit, ám most új teszteket találtak ki az ormányosok számára, s egyúttal a személyiségjegyeiket is felmérték a gondozóik segítségével. A vizsgálatokban olyan tárgyakat adtak az elefántoknak, amelyeket korábban még nem láttak (léggömb, égett farönk, illetve egy ragadozó vizeletét tartalmazó tartály).

A kutatók olyan személyiségjegyeket vizsgáltak az egyes állatok esetében, hogy az illető elefánt mennyire aktív, gyengéd, agresszív, dacos, izgága, huncut, félénk vagy épp társaságkedvelő természetű.

A problémamegoldó képesség felmérése során olyan tesztet is használtak, elefántnál most először, amellyel főemlősöket szoktak vizsgálni (lásd a lenti videóban). Minden feladatot háromszor próbáltak meg az állatok, s közben a kutatók mérték, mennyit fejlődtek, vagyis megtanulták-e a megoldást a próbálkozások során.

A tesztek eredményeit, azt, hogy hogyan és milyen gyorsan tudta megoldani az elefánt, összevetették az egyes személyiségtípusokkal, és kiderült, hogy a tanulás sebessége nem igazán függött az egyes személyiségjegyektől, de magában a problémamegoldásban fontosak voltak például az agresszivitás és az aktivitás.

Az elefántoknak a változó környezetükben, a vadonban is számos újszerű problémát kell megoldaniuk, ezért fontos megismerni e viselkedésüket. Ha például bizonyos jellemvonásaik hajlamossá teszik az elefántokat arra, hogy pl. a mezőgazdasági területekre vonuljanak, akkor ezzel nő az emberrel való konfliktusuk lehetősége is. A hasonló vizsgálatokkal kideríthető, mely elefántok a „bajkeverők”, s esetleg ezeket személyesen tudják eltávolítani a konfliktushelyzetekből, s így elkerülhető volna számos állat pusztulása…

Természetesen ehhez még a vadon élő elefántok esetében is meg kellene vizsgálni, milyen személyiségjegyek állnak szoros összefüggésben a problémamegoldó képességeikkel.