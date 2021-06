Felmérték Kína különös vadmacskáit

A Tibeti-fennsíkon honos vadmacska-alfaj, a kínai hegyi macska (Felis sylvestris bieti) igen különös szépségű állat. Homokszínű, finoman csíkozott, félhosszú bundája, hiúzra emlékeztető fülpamacsai, és ragyogó világoskék szemei vannak, az ember könnyen nézné valamiféle pedigrés házimacskának.

Egy nemzetközi kutatócsoport genetikai elemzéseket végzett a Kínában élő macskákon, beleértve e tibeti szépségeket is, hogy kiderítsék, vajon milyen rokonságot tudhat magáénak ez az állat, van-e köze a házimacskákhoz, vagy a másik kelet-ázsiai vadmacska-alfajhoz (Felis sylvestris ornata). A genetikai vizsgálatokban 270 házimacska, ázsiai vadmacska és kínai hegyi macska DNS-ét hasonlították össze a szakemberek, ebből kiderült, hogy a tibeti állat már mintegy 1,5 millió éve elkülönült a többi ázsiai vadmacskától. Egyértelműsítette a vizsgálat azt is, hogy az ázsiai vadmacska és a kínai hegyi macska is az eurázsiai elterjedésű vadmacska (Felis sylvestris) alfajai, nem külön fajok. A pontos rokoni fokoknak, illetve a fajok-alfajok határa megállapításának az állatok védelme szempontjából van nagy jelentősége, számolt be a floridai Nova Southeastern University híroldala.

A vizsgálatok rávilágítottak, hogy a kínai házimacskák pontosan ugyanazoktól a közel-keleti macskáktól származnak, ahonnan a világ többi házimacskája is, vagyis nem volt külön háziasítás Kelet-Ázsiában.

Az is kiderült, hogy a Tibeti-fennsíkon élő, és az itteni klímához, zsákmányállatokhoz alkalmazkodott kínai hegyi macska az elmúlt évtizedekig tisztavérű volt. A tibeti nomád életmódhoz nem volt szükség házimacskákra, így ez az állat nem honosodott meg a fennsíkon korábban. Azonban az 1950-es években a Tibeti-fennsíkra kínaiak költöztek, eztán a velük érkező házimacskákkal hibridizálódni kezdett, a történelmi eseményeket a kínai hegyi macska genetikai összetétele is mutatja már. A kutatók szerint a kínai hegyi macskára hasonló sors várhat, mint az európai vadmacskára, a ritkás populációiban a házimacska gének súlyos károkat okozhatnak.