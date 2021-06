Törpedisznókat engedtek szabadon Indiában

Korábban úgy vélték, hogy a világ legapróbb termetű sertése már kihalt, ám az 1970-es években kiderült, hogy az indiai Asszám területén még él a vadonban is. A számos nemzeti- és tartományi szervezet által alapított Törpedisznó Védelmi Programot 1996-ban alapították, akkor hat állat segítségével kezdtek bele abba a szaporító programba, amelynek eredményeként ma már kb. 70 állatot gondoznak.

Tavaly 14, idén 12 törpedisznót – ebben hét hímet és öt nőstényt – engedtek szabadon a védett élőhelyükön, a Manas Nemzeti Park területén, számolt be a Phys.org.

Ezzel az eddig szabadon engedett törpedisznók száma elérte a 142 egyedet, a következő négy évben még 60 egyedet szeretnének felnevelni és szabadon engedni.

A törpedisznó valóban törpe, mindössze 25 cm magas, és kifejlett állapotában is csak kb. 65 cm hosszúra, 8-9 kilósra nő meg. Az állat bőre és szőre is sötétbarna, a malacai rózsaszínes-szürkésen jönnek a világra, majd hamarosan barnássá válnak, oldalukon sárga csíkokkal. 1-2 éves korukban válnak ivaréretté, és átlagosan 8 évet élnek. Párzási időszakuk a monszun előtt zajlik, és 100 napos vemhesség után 3-6 malac születik. Gyökereket, gumókat, rovarokat, kisebb gerinceseket esznek.

Az állatfaj élőhelye magas füvű, nedves terület, és a fajra nézve a legnagyobb veszélyt pont ezen élőhelyek degradációja, pusztulása jelenti. A szaporítóprogram sikerét követően olyan helyekre is szeretnék majd visszatelepíteni, ahonnan már eltűnt. Ehhez a jelenleginél nagyobb területen kell majd számára a védettséget is biztosítani, illetve szeretnék a szaporító programban részt vevő állományt genetikailag frissíteni is a szabadon engedett állatok helyett vadon befogottak génjeivel.