A meleg miatt vesztik el díszeiket a szitakötők

Egy új tanulmány rámutat arra, hogy a melegebb éghajlatokon a hím szitakötők párzást segítő mintái kevésbé változatosak – számol be az EurekAlert. Michael Moore, a St. Louis-i Washingtoni Egyetem munkatársa és kollégái szerint a globális felmelegedés miatt ez a jelenség veszélybe sodorhatja a rovarokat.

„Vizsgálatunk azt mutatja, hogy a szitakötő hímek szárnypigmentációja olyan következetesen fejlődik az éghajlatra reagálva, hogy ez a legjobban kiszámítható evolúciós válaszok egyike, amelyet a párzással kapcsolatos tulajdonságoknál valaha megfigyeltek” – mondta Moore. A felfedezés igazolja, hogy a párzáshoz köthető vonások a klímához való alkalmazkodásban éppen olyan fontosak, mint a túlélést segítő jellegzetességek.

Számos hím szitakötő szárnyán sötét pigmentek vannak, amelyek a pártalálást és a riválisok elriasztását szolgálják. A sok folt ugyanakkor akár 2 Celsius-fokkal is növelheti a rovar testhőjét, ami a meleg környezetekben hátrányos lehet.

A kutatók 319 fajról hoztak létre egy adatbázist amatőr kutatók megfigyeléseit felhasználva. Az információkat a vonatkozó környezet klimatikus adataival vetették össze, tíz faj esetében pedig a szárny pigmentációját alaposabban is felmérték. Az eredmények alapján ugyanazon faj hím egyedeinél kevesebb a pigmentáció a melegebb régiókban, mint a hűvösebb helyeken. Az adatokból az is kiderült, hogy már egy-egy forróbb vagy hidegebb év is befolyásolja a színezetet.

Mindez azt jelentheti, hogy a jövőben, a globális felmelegedés hatására, a hím példányok szárnyai egyre kevésbé lesznek pigmentáltak. A folyamat meg fogja nehezíteni a nőstények számára a megfelelő pár kiválasztását, a szárnyak színezete ugyanis fajonként eltérő.