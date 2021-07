Csimpánzok támadtak gorillákra

2005-től kezdődően működik a Loango Nemzeti Parkban (Gabon) egy csimpánz megfigyelő projekt, amelyet a Max Planck Evolúciós Antropológiai Intézet főemlős-kutatója, Tobias Dreschner, és az Osnabrücki Egyetem biológusa, Simone Pika vezet. Mintegy 45 csimpánz életét, viselkedését figyelik meg és elemzik a kutatók, a társas kapcsolatokra, a csoportok közti viszonyra, vadászatra vonatkozó ismereteket gyűjtik.

„A csimpánz és a gorilla egyedek viszonya eddig nyugodnak tűnt, megfigyeltük többször, amint a két faj békésen viselkedett egymással, miközben a fákon táplálkoztak, s kongói kollégáink még közös játéknak is szemtanúi voltak” – mondta Simone Pika.

Soha eddig nem dokumentáltak még a két faj közt halálosan végződő összecsapást, a kutatóknak először 2019-ben sikerült megfigyelniük, két alkalommal is a végzetes eseményt. Természetesen arra kíváncsiak leginkább, hogy mi váltotta ki a támadásokat.

Laura M. Southern, a megfigyelésről készült tanulmány vezetője elmondta, hogy pontosan mi is történt: először a csimpánzok kiabálására figyeltek fel a kutatók, de eleinte úgy hitték, csak a szokványos, szomszéd csoportok tagjai közti találkozás zajait hallják. Aztán hamarosan meghallották a gorillákra jellemző mellkason dobolás hangját, s kiderült, hogy a csimpánzok gorillákkal akadtak össze. Az első esetben 27 csimpánz és 5 gorilla, a második esetben 27 csimpánz és 7 gorilla közt zajlottak az összecsapások, a támadást mindkét esetben hím, felnőtt csimpánzok kezdeményezték.

A két eset 59, illetve 72 percig tartott, s a két gorillacsapat ezüsthátú hímje és a felnőtt nőstények védték magukat és a fiatalokat a csoportosan támadó csimpánzok elől. Mindkét támadás esetében megmenekültek a felnőtt gorillák, ám egy-egy gorillabébit elválasztottak a csimpánzok az anyjuktól, s ezeket elpusztították. A csimpánzok közül csak az első összecsapásban sérült meg három állat, a második esetben az elpusztított gorillabébit egyik felnőtt nőstény csimpánz szinte teljes egészében felfalta.

A kutatók szerint többféle magyarázat is lehet a különös esetekre, köztük a vadászat és a táplálékért való versengés is. „Elképzelhető az is, hogy a csimpánzok, a gorillák és az erdei elefántok osztoznak a helyi élelemforrásokon, ami a két főemlős faj közti fokozódó versengéshez, és néha halálos összecsapásokhoz vezet” – magyarázta Tobias Dreschner. A versengést fokozhatja a klímaváltozás és az elérhető gyümölcsök mennyiségének csökkenése, amit más gaboni erdőkben már tapasztaltak.

A kutatók csak most kezdik megérteni a két emberszabású közti kapcsolatot és versengést a Loango Nemzeti Park mozaikos élőhelyén.