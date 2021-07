Élőben nézhetjük a lazacra váró medvéket

A természetfilmekből jól ismert jelenet, amelyben a folyókon felfelé, ívóhelyükre igyekvő lazacokra tömegesen várakoznak a medvék. A különleges csemegét csak be kell kapni, és ez az eledel nagyon sokban hozzájárul ahhoz, hogy a medve a téli álomra felkészülve kellőképpen meghízhasson.

A Katmai Nemzeti Park területén számos táj- és vadfigyelő webkamera működik, ezek némelyikén az éhes medvéket is megcsodálhatjuk, de van víz alatti kamera is, amelyen a lazacok úszását nézhetjük meg!

Brook Falls medve-webkamera (ez a leglátogatottabb helyszín):



Brook River Riffles régió medve-webkamera (ide jönnek azok a medvék, akiknek a fenti vízesésnél már nem jut hely):



Víz alatti kamera halakkal, s néha medvével:



A fő halászidőszak július, amikor a medvéket és a lazacokat is tömegesen láthatjuk, ám egészen szeptember végéig van halzsákmány, ráadásul a medvéket e szezonon kívül is megfigyelhetjük.

A kamerák Alaszkában vannak, ahol ugyan alig van sötétség ilyenkor nyáron, de azért nem árt figyelembe venni az időeltolódást. A magyarországi időhöz képest ők 10 órával le vannak maradva, vagyis, amikor nálunk délelőtt 10 óra van, ott akkor van éjfél. Az alaszkai pontos időt itt meg tudjuk nézni.